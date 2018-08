ETTERTRAKTET: Erling Braut Håland, her i aksjon mot Brann tidligere denne sesongen, kan være på vei bort fra Molde. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Håland har forlatt Molde-troppen: – Nærmer oss en avtale

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Knut Espen Svegaarden

Publisert: 09.08.18 14:14 Oppdatert: 09.08.18 16:09

Erling Braut Håland (18) er i forhandlinger med RB Salzburg, bekrefter spillerens far til VG.

– Er i forhandlinger og går det bra blir det medisinsk (sjekk). Håper å komme til enighet, men det gjenstår en del, sier Alfi Håland til VG.

Spilleren forlot Moldes spillerhotell i Edinburgh natt til torsdag og satte kurs mot Salzburg. Det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i Molde FK til lokalavisen Romsdals Budstikke .

– Vi har over tid hatt dialog med RB Salzburg. Erling må også nå ha den dialogen og møte klubben slik at han får gjort ferdig personlige betingelser for egen kontrakt, forteller Molde-direktør Øystein Neerland til avisen.

– Det er ingen avtale før alle signaturer er på plass. Vi nærmer oss dog en avtale, sier han.

Neerland har ikke besvart VGs henvendelser.

Ifølge TV 2 blir Håland lånt tilbake til Molde ut sesongen, før han deretter reiser til Salzburg for å spille der.

Håland trente med Molde-lagkameratene i Edinburgh onsdag kveld, men forlot spillerhotellet noen timer senere, skriver RB.

Torsdag spiller Molde mot Hibernian i Europa League-kvalifisering. Det blir uten spisstalentet.

Nylig fortalte Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær at det kan bli aktuelt å ta Håland tilbake på et halvt års utlån dersom han skulle bli solgt i august.

– Noen klubber som har vært interesserte i ham, har åpnet for det, sa Solskjær.

To av Hålands lagkamerater på det norske U19-VM-laget har det siste døgnet sikret seg overganger til større klubber: Leo Skiri Østigård har gått fra Molde til Brighton , mens Odd-kometen John Kitolano torsdag ble klar for Wolverhampton .