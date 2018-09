Benzema og Bale fortsatte scoringsshowet for Real Madrid

(Real Madrid - Leganés 4–1) Mange lurte på hvordan Real Madrid skulle se ut etter Cristiano Ronaldo. Ikke bekymre dere, svarer Gareth Bale og Karim Benzema.

Nå har waliseren nemlig scoret i syv kamper på rad, mens Benzema har fire mål på tre kamper i sesonginnledningen. Og det var Bale som åpnet showet på Santiago Bernabeu.

Høyreback Dani Carvajal la igjen en crosspasning med hodet, waliseren justerte kroppen perfekt og dæljet til med sin antatt svakere høyrefot.

Målvakt Ivan Cuellar hadde en hånd på ballen, men kraften i avslutning var for stor til at han klarte å holde den ute. Dermed fulgte Bale opp den gode trenden fra de to første serierundene:

Thibaut Courtois debuterte for de hvite og fikk den største av prøvelser etter bare 23 minutter, etter at en klumsete Casemiro lagde straffespark i duell med Javi Eraso. Guido Carrillo holdt hodet kaldt og sendte Courtois til venstre, ballen til høyre og stillingen til 1–1.

VAR-historie

Tidlig i andre omgang trodde Karim Benzema at han hadde nikket inn 2–1 for Real Madrid, men dommer Jaime Latre blåste av spillet for en dytt på venstreback Jonathan Silva.

Så fikk han en beskjed på øret.

Historiens første «On Field Review» i La Liga, når dommeren ser på video utenfor banen, sørget for at målet ble stående og hjemmelaget kunne slippe jubelen løs.

Og Real Madrid har en franskmann som også er lysten på å vise seg frem, ute av den gigantiske skyggen til Cristiano Ronaldo.

Like etter ledermålet tok han ballen med seg langs sekstenmeterstreken og vrengte den tilbake i hjørnet han kom fra, hans fjerde scoring på tre kamper.

Forrige sesong brukte han helt til februar for å nå det antallet.

Ramos avsluttet

Sergio Ramos har overtatt straffeansvaret etter Ronaldo og fikk muligheten fra ellevemetersmerket like etter Benzemas andre scoring.

Forrige helg gikk han for en frekk «Panenka-chip», denne gangen sendte han målvakten feil vei og scoret kontrollert til 4–1.

– Jeg synes vi spilte en komplett kamp, vi kontrollerte kampen og gjorde så mye rett. Det har vært en veldig positiv kveld, sier Sergio Ramos til La Ligas TV-kanal.

Real Madrid går inn i landslagsoppholdet med ni poeng av ni mulige og har fått en godkjent start uten Zinedine Zidane og Cristiano Ronaldo. Ronaldo har på sin side spilt 270 minutter i Serie A uten å score .

