Ellevill syvmålsthriller i OBOS-toppkamp: Mjøndalen sikret dramatisk seier på overtid

FOTBALL 2018-08-28T19:03:02Z

(Sogndal – Mjøndalen 3–4) Toppkampen mellom Sogndal og Mjøndalen ble et fyrverkeri av de sjeldne. Mjøndalen så ut til å miste seieren på overtid, men på overtid av overtiden stanget Alfred Scriven Mjøndalen forbi Viking på tabellen.

Publisert: 28.08.18 21:03 Oppdatert: 28.08.18 22:19

– Det er slik øyeblikk vi jobber for. Det er fotball. Det er nydelig. Det er pur glede, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth til Eurosport etter kampen.

Kampuret viste 96 minutter og 26 sekunder da Alfred Scriven sikret Mjøndalen-seier på dramatisk vis - bare fire minutter etter at han ble byttet inn.

Etter at Mjøndalen fikk oppleve fortvilelsen av å miste seieren på overtid - for så å sikre den på overtid av overtiden - var det bare én ting å spore på Mjøndalen-spillernes ansikt:

Pur glede, som Gauseth kaller det. Mjøndalen-trener Vegard Hansen bruker store ord for å beskrive det avgjørende øyeblikket.

– Det er en eventyrhistorie å få avgjøre en slik kamp. Dette er noe han kommer til å huske for resten av livet.

Og nå har Mjøndalen bare serieleder Aalesund foran seg på tabellen.

– Årets mål

Mjøndalen er i strålende form og har nå seks strake kamper uten tap – og hele fem av de har endt med seier. På kunstgresset på Fosshaugane Campus måtte de virkelig jobbe for poengene, i det som ble en ekstremt underholdende, dramatisk og målrik kamp

Joachim Solberg Olsen så ut til å bli den store helten med det kampens kommentator Roger Risholt omtalte som «årets mål i OBOS-ligaen » etter 38 minutter. Hans knallharde skudd fra 25 meters hold fortsatte bare å stige å stige før det til slutt gikk i det alltid ledige krysset bak en sjanseløs Mathias Dyngeland i Sogndal-buret.

Da viste kampuret 38 minutter, og minuttet senere reduserte Sogndal ved Lars Christian Kjemhus. Dermed hadde kampen fått fem scoringer etter bare 39 minutters spill. Tidligere i oppgjøret hadde Sigurd Haugen scoret kampens første, før Mjøndalen tok over og scoret tre ved Jibril Bojang, Sondre Johansen og Olsen Solbergs drømmetreff.

Stillingen var også 2–3 fordel Mjøndalen da kampen var på sitt tredje overtidsminutt. Så skulle det virkelig ta fyr på kunstgresset på Fosshaugane Campus.

Dramatiske overtidsminutt

Eirik Birkelund sørget for elleville jubelscener blant hjemmefansen da han utlignet dypt inne i overtiden. Da så det ut til at klubben fra saftbygda skulle redde et viktig poeng i toppkampen, men gleden skulle snart bli til fortvilelse for hjemmelagets spillere, trenere og supportere.

Det var lagt til fem minutter, men da kampuret viste 96:26 stanget Alfred Scriven inn seiersmålet for Mjøndalen, etter et perfekt slått innlegg fra Olsen Solberg.

Mens Mjøndalen-spillerne jublet hemningsløst og Sogndal-spillerne fortvilte, stormet en rekke Mjøndalen-supporterne banen og tok del i feiringen sammen med sine helter, som med den dramatiske seieren, går forbi Viking på tabellen.

– Det var bare glede, sier matchvinner Alfred Scriven til Eurosport etter kampen.

– Vi vinner fortjent. Vi skal rykke opp. Det blir ikke bedre enn dette her, sier Gauseth

Mens Mjøndalen-gutta naturligvis smilte fra øre til øre, var det lite glede å spore hos Sogndal-trener Eirik Bakke etter kampen.

– Vi gjør det vanskelig for oss selv. Jeg er stolt over jobben spillerne gjør, men det blir kaotisk mot slutten og vi slipper inn tre dødballmål. Da vinner du ikke fotballkamper, sier han, og understreker at «man kan ikke slippe inn fire mål på hjemmebane».

Hjemmelaget fra saftbygda har på grunn av tapet havnet litt bakpå i jakten på opprykk. De ligger fortsatt på playoff-plass, men er nå seks poeng bak Mjøndalen som er to poeng foran 3.-plass-innehaver Viking, og ett poeng bak serieleder AaFK–som også har én kamp mindre spilt.