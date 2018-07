LYSERE DAGER: Humøret var nok bedre mellom Ivar Koteng, Stig Inge Bjønebye og Kåre Ingebrigtsen da de var samlet på Rosenborgs treningsfelt i fjor høst. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Bjørnebye taus om Kåre-sparkingen: - En policy jeg også må følge

Publisert: 23.07.18 15:06

TRONDHEIM (VG) Flere har etterlyst kommentarer fra Rosenborgs sportslige leder, men Stig Inge Bjørnebye har vært tyst etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som RBK-trener.

– Hva er egentlig hans rolle i RBK? Er det ikke vanlig praksis at sportssjef er med på pressekonferanse? spør tidligere sportssjef i Fredrikstad FK, Joacim Jonsson på Twitter.

For Stig Inge Bjørnebye var ikke å se da styreleder Ivar Koteng offentliggjorde styrets beslutning om å avsette Kåre Ingebrigtsen som trener i Rosenborg.

– Jeg har vært på reise, ja, men jeg har vært på jobb, sier Bjørnebye til VG, uten å utdype i hvilket ærend.

Selv har han hatt lite å gjøre med prosessen rundt sparkingen, ifølge ham selv.

– Jeg har konsentrert meg om andre ting enn det her, men det var vel ikke det vi skulle snakke om, spør Bjørnebye, lite interessert i å snakke om det som har skjedd.

Flere har etterlyst Bjørnebyes stemme:

I Rosenborg er det styret i klubben som sparker og ansetter trenere. Som sportslig leder er Stig Inge Bjørnebye underlagt daglig leder Tove Moe Dyrhaug – ikke i styret som tok beslutningen om å kvitte seg med Ingebrigtsen.

– Men det er mange som spør om sportssjefens rolle?

– Ivar Koteng uttaler seg om det som har skjedd. Det er en sånn policy som jeg også må følge, sier Bjørnebye.

Stengt trening

På mandagens treningsøkt ledet Rini Coolen laget for andre gang etter trenerbyttet. Mens nederlenderen for det meste inntok rollen som passiv observatør på søndagens treningsøkt, fikk det fremmøtte publikumet se en mer aktiv hovedtrener gjennom sprinklene på utsiden av Lerkendal.

For etter 15 minutter av økten fikk nemlig et lite titalls publikummere, inkludert de tre fremmøtte fra pressen, beskjed om å forlate stadion.

– Vi skal ha lukket trening nå. Det er varme wienerbrød og kaffe i kafeen, var beskjeden fra Harald Pedersen, spillerkoordinator i RBK.

VG tar deretter plass i mixed zone, sammen med en journalist og en fotograf fra Adresseavisen.

Spillerne tause

– Du vet hva vi skal snakke om, ikke sant? spør Nicklas Bendtner før intervjuet med VG.

Rosenborg-spillerne er tydelig lite interesserte i å prate om det som har skjedd. Bendtner tar seg likevel tid til å prate med pressen, så lenge det ikke handler om trenersparkinger eller hans hyppige aktivitet på Instagram med den danske modellen Philine Roepstorff:

Dansken er mer pratevillig når det handler om den kommende Champions League-kvalifiseringen mot Celtic.

– Det blir en spennende kamp. Vi gleder oss veldig, og vet godt at den skal spilles over to kamper. For oss handler det om å spille bra og få til et godt resultat på bortebane, sier Bendtner før onsdagens kamp.

Også Matti Vilhjalmsson tar seg tid til å snakke med VG. Pål André Helland mener imidlertid at spillerne har blitt enige om at de ikke skal snakke med pressen i det hele tatt før onsdagens kamp, for å ha fokus på Celtic-kampen.

– Fint inntrykk, kan du skrive, svarer Helland når Adresseavisens utsendte spør om spillerne har fått mer inntrykk av deres nye trener, Rini Coolen.

Onsdagens Champions League-kvalifiseringskamp mellom Celtic og Rosenborg sendes på Eurosport Player.