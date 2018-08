OPPGITT: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, her i samtale med VGs reporter i Bodø etter 1–1-kampen mot Odd, mener klubben har blitt urettferdig fremstilt i Trond Olsen-saken. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt-sjefen ut mot pressen: – Urettferdig

BODØ (VG) Etter en turbulent sommer vil Bodø/Glimt-sjef Kjetil Knutsen (49) vende blikket fremover. Men han er misfornøyd med måten klubben har blitt fremstilt på i mediene.

Denne helgen reiser Glimt til Tromsø i anledning Derbylørdag og «Slaget om Nord-Norge». Den perfekte anledning for Knutsens menn til å sette punktum for en komplisert sommer: Klubben har fått hard medfart for behandlingen av ikonet Trond Olsen , unggutten Jens Petter Hauge har kritisert talentarbeidet, og legenden Arild Berg har slaktet Glimt etter at det ble klart at nevøen Patrick Berg ikke ønsket å forlenge kontrakten sin.

På toppen av det hele har poengfangsten i Eliteserien vært laber, med kun én seier på de siste syv kampene. Men 3–0-seieren over Kristiansund og det positive innholdet i mandagens 1–1-kamp mot Odd gir grunn til optimisme på Aspmyra.

– Jeg har opplevd en klubb som står sammen. Jeg synes vi har blitt urettferdig omtalt i mediene, men den kampen taper du, sier Knutsen til VG.

– Snakket mye om det som voksne menn

– På hvilken måte da?

– Det blir én vinkling. Vi ønsker jo spillerne det aller beste, men vi behandler ikke en spiller dårlig bare fordi han ikke spiller på laget. Men for oss er den saken ferdig nå, vi ser fremover og ønsker Trond det aller, aller beste i sin nye klubb. Det er tilbakelagt, sier Glimt-sjefen om Sogndal-klare Trond Olsen som følte seg presset ut av klubben , noe som førte til at spillerorganisasjonen NISO kritiserte Bodø/Glimt .

– Mener du at Glimt har fått et ufortjent dårlig rykte?

– Ryktet vet jeg ikke noe om. Men vinklingen blir ensidig. Det må vi også ta ansvar for, vi må være proaktive med den informasjonen vi går ut med. Det har vi lært av.

De siste ukene har det foregått mye møtevirksomhet med Glimt-spillerne for å bli ferdige med uroen som har preget klubben i sommer.

– Vi har fått rensket luften og snakket mye om det som voksne menn. Vi fikk oppklart i masse ting. Det var godt at folk fikk sagt sitt. Vi har gått videre og fått en energiutløsning, sier kaptein Martin Bjørnbak.

– Hvordan har du opplevd å være kaptein i en sånn periode?

– Det er selvfølgelig hektisk når du står i det. Men den eneste måten å komme ut av det på, er å stå samlet og snakke om hva som er problemet. Hvis man bare går og ser på hverandre, så kommer man ingen vei, sier Glimt-kapteinen.

TIL-stikk: – Fysioen var mest sliten

Den aller beste medisinen vil være en seier på bortebane mot erkerival Tromsø lørdag ettermiddag. Særlig etter det sviende 1–0-tapet hjemme på 16. mai, da Glimt-folket lot seg irritere over tromsøværingenes tidsbruk. Det sitter fortsatt i.

– Det skal jo være temperatur. I forrige kamp tror jeg det var fysioterapeuten deres som var mest sliten i Tromsø-laget. Men de lykkes med å bryte opp kampen. Nå må vi reise til Tromsø og være like kyniske. Da er det vi som sitter på flyet hjem med et stort smil om munnen, smiler Kjetil Knutsen.

– Vi har mye å revansjere. Jeg vil ikke si at vi er bitre, men vi er i hvert fall tente. Det er kanskje et fotballhat, men ikke noe menneskelig hat. Men det er gøy å forholde seg til begrepet «hat», for da gir det litt ekstra tenning, sier midtbanespiller Ulrik Saltnes.

«Slaget om Nord-Norge» vises på Eurosport Norge lørdag klokken 18.00.