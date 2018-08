NY SESONG: Mauricio Pochettino og Tottenham starter ny sesong, uten en ny spiller inn. Foto: Eric Miller / REUTERS

Spurs-Pochettino skylder på Brexit for null overganger: – Vanskelig å synes synd på han

Mange stusser over at Tottenham ikke gjorde én overgang i sommer. Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener den nye stadionet og Brexit er årsaken.

– Arenaen kommer til å koste nesten 1 milliard pund (10,64 milliarder norske kroner). Det er sannheten. Ikke tro på når de sier 400 millioner pund. Med Brexit er det verre, fordi det koster 30 prosent mer. Det er et drama. Jeg synes synd på det engelske folket, sier Pochettino på pressekonferansen før helgens møte med Newcastle, ifølge Independent.

Den nye stadion står klar til kampen mot Liverpool 15. september. Den skal ta 62.000 tilskuere. Arenaen skal også kunne være vertskap for NFL-kamper.

Brexit innebar at Storbritannia meldte seg ut av EU og gjør at nasjonene må ut med mer penger i toll på varer. Pundet står også lavt til euroen.

– Vanskelig å synes synd på han

Ekspert på fotballøkonomi, Harry Arne Solberg, har ikke all verden sympati for Tottenham-managerens argumenter likevel.

– Det er vanskelig å synes synd på han. De valser jo i penger. De engelske klubbene ligger milevis foan resten av Europa. De har mye mer ressurser enn resten av topp fem-ligaene til sammen, sier NTNU-professoren til VG.

Han tror den nye stadionet kan gi klubben et løft, men peker også på norske klubber som har slitt etter overgang til nye, større stadioner.

– Det spørs hvor mye inntektene etter hvert blir i forhold til kostnadene. Arsenal har lyktes bra og er klubben som tjener mest på kampdag, tross at Manchester United tar 15.000 flere mennesker. Så hjelper det alltid å ha snille onkler, sier Solberg.

TV-penger

Juventus er klubben som har brukt mest penger denne sommeren, ifølge Transfermarkt. Videre følger 8 engelske klubber på topp 15-listen (se faktaboks).

Størst summer på overganger denne sommeren: 1. Juventus 256,9 millioner euro 2. Liverpool 182,2 millioner euro 3. Chelsea 137 millioner euro 4. Paris Saint-Germain 135 millioner euro 5. Barcelona 125,9 millioner euro 6. Real Madrid 124,25 millioner euro 7. Atlético Madrid 123,5 millioner euro 8. Leicester 114,60 millioner euro 9. Roma 109,95 millioner euro 10. Fulham 109 millioner euro 11. West Ham 103,85 millioner euro 12. Monaco 96 millioner euro 13. Everton 91,90 millioner euro 14. Manchester United 82,70 millioner euro 15. Arsenal 79 millioner euro Kilde: Transfermarkt . 1 euro er per 10. august 2018 verdt 9,54 kroner.

– Det er kun Real Madrid og Barcelona som får inn mer på TV-rettighetene enn det nederste laget i Premier League . Så lenge media og TV kjemper om rettighetene er det vanskelig å se en slutt på at de engelske klubbene har mest penger, mener Solberg.

Tottenham har til gjengjeld ikke mistet noen spillere.

– Å beholde de beste spillerne, er også modig, mener Pochettino, som spilte mot Barcelona i treningskamp nylig:

Roser Pochettino

– Blir Tottenham topp tre med denne holdningen, fortjener han all honnøren han kan få. Å oppleve at en manager sitter musestille i båten i et marked hvor mange maser konstant om kjøp er befriende å observere, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator.

Han kommer med rosende ord om den argentinske manageren.

– Det Pochettino har gjort for Tottenham med mye mindre penger enn hva konkurrentene bruker er et fantastisk stykke managerarbeid, mener Stokke.

Klubben har ikke vunnet noe siden ligacupen i 2008. Den tidligere Nardo-treneren tror Pochettino kan utvikle Tottenham laget nærmere en tittel igjen. Men han legger en ting til forutsetning:

– Suksess krever at Kane er på banen, skadefri og i form, i 80 prosent av kampene.