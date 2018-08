RBKs sommerkjøp briljerte i debuten: – Kunne ikke vært bedre

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Rosenborg 0–2) Den hittil ukjente tuniseren Issam Jebali (26) presenterte seg for Eliteserie-publikummet med en overbevisende Rosenborg-debut.

Trønderne leverte lenge en laber forestilling mot et tappert Kristiansund-lag, men til slutt fikk de hull på byllen. I hovedrollen var Jebali, som RBK ifølge svenske medier brukte 11 millioner kroner på å hente fra Elfsborg i sommer.

Han kan se ut til å være verdt investeringen: Først skapte han sjansen som etter mye om og men endte i Anders Konradsens åpningsmål, så gjorde han alt selv da han skar inn fra sin venstrekant og plasserte ballen i lengste hjørne.

– Han kan se tilbake på en god debut. Han var involvert i nesten alt vi gjorde offensivt og scoret et fantastisk mål. Det kunne ikke vært bedre, sier RBK-trener Rini Coolen til VG.

– Det var en god start for meg. Jeg ville vise folk hvorfor jeg kom hit. Ett mål er fint, nå håper jeg at jeg kan score mange flere, sier hovedpersonen selv.

2–0-seieren sørger for at Rosenborg holder følge med Brann, som fortsatt ligger ett poeng foran, og distanserer Molde etter at Ole Gunnar Solskjærs menn tapte borte mot Stabæk.

– Andre lag får superkrefter

Nicklas Bendtner fikk søndagsfri og var ikke med i kamptroppen, men to nye navn preget lagenes startoppstillinger: Jebali startet på venstrekanten til RBK, mens Daouda Bamba-erstatter Flamur Kastrati ble kastet rett inn i laget fire dager etter overgangen fra Sandefjord.

Pål André Helland fikk kampens første mulighet, men RBK-profilen sleivsparket ballen foran nærmest åpent mål etter å ha rundet Kristiansund-keeper Sean McDermott.

– Jeg må høre med banemannen, for det var en liten tue der, for den spratt plutselig opp da jeg skulle sette den i tomt mål, sier Helland til VG.

Helland-sjansen, som kom etter et fint gjennomspill av debutant Jebali, var mer eller mindre det eneste lyspunktet i en ellers laber Rosenborg-omgang.

– Det var dårlig. Men vi er vant til at andre lag får superkrefter og løper over evne, sier Helland.

– Det var jo strakt bein

For det var Kristiansund som skapte mest før pause. Christian Michelsens menn viste at de kan hamle opp med trønderne, slik de også gjorde i tilsvarende oppgjør forrige sesong (3–3), og burde tatt ledelsen like før pause da Dan Peter Ulvestad fikk avslutte helt upresset fra kort hold. Men det er en grunn til at 29-åringen er midtstopper og ikke spiss – avslutningen gikk like utenfor stolpen.

– Vi hadde dem på gaffelen i en times tid, men Rosenborg er et topplag og vi må sette de sjansene vi får. Da hadde kampen blitt annerledes. Men en fotballkamp varer i 95 minutter, så vi må spille helt ut. Jeg er litt misfornøyd. Vi er mye bedre enn dem hvis du ser på helheten, sier Kristiansund-debutant Flamur Kastrati, som i starten av andre omgang ble offer for en stygg takling bakfra av RBK-stopper Even Hovland.

– Den var solid, den. Hva slags kort det burde vært, skal ikke jeg uttale meg om. Det får andre gjøre. Det var jo strakt bein. Den var ganske tøff, sier temperamentsfulle Kastrati, som pådro seg et gult kort da han tok hevn på Hovland noen minutter senere.

Kristiansund fortsatte å presse etter pause, men brått kom åpningsmålet i motsatt ende – litt imot spillets gang: Jebali utfordret og spilte frem Konradsen, som på sitt andre forsøk satte ballen i mål.

Syv minutter senere gjorde Jebali alt på egenhånd. Han driblet seg inn fra venstresiden og plasserte ballen kontrollert i lengste hjørne. Da han ble byttet ut med noen få minutter igjen fikk han en velfortjent bamseklem av trener Rini Coolen. Etter kampen roses han av lagkameratene.

– Vi har sett på trening hva han er god for. Han er god til å utfordre én mot én og dra seg inn i banen. Han fortjente det målet, sier Anders Trondsen.