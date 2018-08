HJEMME IGJEN: En smilende Erling Braut Håland takker fansen etter at han scoret to mål mot Vålerenga i starten av juli. Søndag kan han være tilbake i aksjon for Molde, borte mot Lillestrøm Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Braut Håland tilbake i Molde: – Han er tilgjengelig for kamp i helgen

Publisert: 03.08.18 16:33 Oppdatert: 03.08.18 17:07

FOTBALL 2018-08-03T14:33:48Z

Erling Braut Håland (18) er tilbake i Molde, etter at han var i Salzburg for å se an forholdene. Spissen er tilgjengelig til søndagens kamp mot Lillestrøm.

– Han har vært i Salzburg, men er tilbake i Molde og stiller på trening, og han er tilgjengelig for kamp i helgen, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG.

– Så han spiller på søndag?

– Nå tar ikke jeg ut laget. Men han er tilgjengelig.

Også far og agent Alf Inge Håland bekrefter til VG at Erling ikke lenger er i Østerrike.

Søndag kan dermed 18-åringen være tilbake i Ole Gunnar Solskjærs førsteellever, når Molde møter Lillestrøm borte.

Fremdeles Juventus-interesse

De siste dagene har Molde-spissen, sammen med sin far og agent, vært i østerrikske Salzburg. Der har de, etter det VG forstår, vært for å se an forholdene hos fjorårets semifinalist i Europa League, Red Bull Salzburg.

Molde har godtatt et bud fra østerrikerne. Ifølge Eurosport er de villige til å betale 60 millioner kroner med en gang, samtidig som summen kan stige med ytterligere 40 millioner, avhengig av Braut Hålands prestasjoner.

Neerland ønsker ikke å kommentere summer overfor VG.

– Vi kan ikke gå ut med slike detaljer i avtalen. Vi har brukt tid sammen for å finne frem til en enighet, og vi opplever at vi har fått en bra avtale. Og det antar jeg også at Salzburg mener, sier Molde-direktøren til VG.

Han understreker at Braut Håland og RB Salzburg ikke har kommet til enighet om en personlig avtale ennå.

Etter det VG kjenner til er Juventus og en annen ikke-engelsk storklubb fremdeles med i kampen om Moldes nye gullgutt.

Vil ikke garantere kjøp

Hvis Braut Håland forsvinner før det norske overgangsvinduet stenger 15. august, og legger igjen en god slump med penger i Molde, betyr ikke det nødvendigvis at romsdalingene kommer til å handle.

I vår hentet de tidligere Aalesund-spiss Leke James (25) gratis, men han har vært skaden siden. I slutten av juni fikk han derimot 22 minutter i Europa League-kvalifiseringen. I tillegg kommer Erling Knudtzon (29) gratis fra Lillestrøm etter sesongen.

– Vi tenker at vi har en bra stall, og Leke James er på vei tilbake igjen. Så får vi ta en endelig konklusjon hvis, om og eventuelt når ting faller på plass. VI har ikke kommet til en konklusjon ennå, sier Neerland.

Braut Håland fikk virkelig vist seg frem i de siste kampene før sommerferien, og bidro sterkt til at Molde var Eliteseriens store formlag i juli. Først scoret han alle fire målene da blåtrøyene nedsablet serieleder Brann i Bergen, deretter bød han på to mål og én assist hjemme mot Vålerenga.