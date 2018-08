UFORSTÅENDE: Den tyske landslagsstjernen Thomas Müller avviser blankt at det har forekommet rasisme på det tyske landslaget. Foto: LISI NIESNER /REUTERS

Müller etter Özils landslagsexit: – En hyklersk diskusjon

Publisert: 03.08.18 23:24

Etter at Mesut Özil (29) trakk seg fra det tyske landslaget, med anklager mot forbundet om rasisme og diskriminering, har flere av hans tidligere lagkamerater slått hardt tilbake. Thomas Müller (28) avfeier alt snakk om rasisme på landslaget – og i fotballen.

– Det er en litt hyklersk diskusjon som mediene drar videre. Det blir stadig stilt spørsmål. Temaet blir overdrevet. For salgstall og klikk er det bra, derfor blir det stilt nye spørsmål. Vi ville avslutte denne diskusjonen og snakke om sport. Det er ikke snakk om rasisme i sport eller i landslaget, sa Bayern München-stjernen Thomas Müller under en pressekonferanse på klubbens treningsleir fredag.

Den tyske landslagskapteinen Manuel Neuer (32), også han Bayern München-spiller, var torsdag like avvisende for muligheten for at det har forekommet rasisme på det tyske landslaget.

– Jeg kan bare si at det ikke er rasisme på landslaget. Vi har alltid forsøkt å integrere alle. Vi har gjort alt for at alle skal få en god følelse, sa han.

Anklaget om rasisme

Da Arsenal-stjernen Özil på Twitter annonserte at han gir seg på landslaget , kom han samtidig med en rekke harde påstander mot blant andre Det tyske fotballforbundet (DFB), og mot tyske supportere. Han skrev blant annet følgende:

– Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper.

– Folk med rasistiske diskriminerende bakgrunner burde ikke få lov til å jobbe i det største fotballforbundet i verden, som har så mange spillere fra forskjellige bakgrunner.

Reaksjonene lot ikke vente på seg , blant annet fra Bayern München-president Uli Hoeness, som regelrett slaktet Özils prestasjoner i tysk landslagsdrakt. Samtidig kastet flere fremtredende politikere seg på.

– Jeg er glad for at dette er over. Han har vært ræva i flere år nå, uttalte den mektige Bayern-lederen.

Özils rådgiver kontret med å anklage Hoeness for å ville vri debatten bort fra det de mente den handlet om: rasisme og diskriminering i Tyskland.

Forbundet dementerte anklagene

DFB så seg et par dager etter Özils uttalelser nødt til å avkrefte at de skal bli forbundet med rasisme, samtidig som de ifølge avisen Süddeutsche Zeitung har hentet inn de samme kommunikasjonsrådgiverne som VW brukte i forbindelse med diesel-skandalen: Hering Schuppener.

Nå har altså Neuer og Müller sett seg kraftig lei på hele debatten, og håper de kan få snakke om det de mener landslagsdiskusjoner bør handle om: sport.

– Selvfølgelig har det vært stressende å lese om dette, sier Neuer, som er kaptein for det tyske landslaget som røk ut i gruppespillet i VM.