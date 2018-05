Alan Shearer: - Arsenal spiller for klubbens fremtid

Arsenal spiller ikke bare for en Europa League-finale torsdag. De spiller for klubbens fremtid, ifølge Alan Shearer.

Den tidligere storscoreren mener kampen er alfa og omega for Arsenals kommende sesonger, og det gir han uttrykk for i BBC i en kommentar titulert «Derfor vil Atlético-kampen avgjøre Gunners’ fremtid».

– Å ta seg videre fra semifinalen mot Atlético og fortsatt ha mulighet til å vinne Europa League er ekstremt viktig, ikke bare for Wengers farvel, men også for klubbens fremtid, skriver Alan Shearer.

Han peker på det opplagte: At seier i Europa League gir mulighet for Champions League-spill, og at det gjør en klubb mye mer attraktiv. Ikke bare for spillere, men også for managere.

London-laget er som kjent på managerjakt, og også uten mulighet til å kvalifisere seg for Champions League via ligaen.

– De to hovedfaktorene som avgjør hvor attraktiv en klubb er, er hvor mye manageren får lov til å bruke på overganger og hvorvidt klubben spiller Champions League eller ikke, konstaterer den tidligere notoriske målscoreren.

Etter sigende får den nye manageren 50 millioner pund å rutte med i sommer og for det får man ikke all verdens i dagens overgangsmarked. Shearer kaller overgangsbudsjettet «bekymringsfullt». Derfor er det enda viktigere at klubben når Champions League for egen del. Det kommer imidlertid ikke til å bli lett.

Selv om Arsenal var én mann mer nesten hele kampen, endte det 1–1 i London . Og på 17 hjemmekamper i ligaen har Atlético bare sluppet inn fire mål i La Liga.

– Det er en enorm oppgave for dem og det kommer åpenbart ikke til å bli lett. Men Arsenals borteform i Europa, der de har stilt med sitt sterkeste lag, er mye bedre enn borteformen i Premier League, der de har tapt seks på rad. Jeg vil ikke avskrive dem, men samtidig vil jeg ikke putte penger på at de går videre, sier Shearer.

VGs tips: Atlético-seier

Arsenal sparte en hel haug av spillere i helgens kamp mot Manchester United (1–2-tap), og mot Atleti er det et være eller ikke være.

Men vi gjør som Shearer og tør heller ikke å spille penger på Arsenal-avansement. Istedenfor tror vi at Atlético kan juble for avansement torsdag. Shearer nevner Atléticos sterke hjemmeform (12–5–0 i ligaen), og i Europa har den ikke vært mye dårligere. Røk riktignok 1–2 mot Cheslea i Champions League, men siden har det blitt ett innsluppet på fem kamper i Champions League og Europa League.

Vi tror hjemmelaget vinner kampen til 1,62 i odds . At Antoine Griezmann (fire mål på seks kamper i Europa League) scorer til 2,15 i odds, er også spillbart. Spillstopp er 21.00, og kampen kan du se på MAX.

PS: Dersom Arsenal ryker ut av Europa League og havner på 7. plass i ligaen (ligger i øyeblikket på 7. plass), må laget ut i kvalifisering for å nå Europa League neste sesong. Det betyr i så fall seriestart 26. juli, elleve dager etter VM-finalen.

