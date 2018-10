I BRÅK: Nicki Bille under Sarpsborg-Rosenborg-kampen 29. september 2013. Den endte 1–2. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nicki Billes agent: – Om det er sant, tror jeg karrieren hans er over

Danske Nicki Bille skal ha blitt pågrepet etter angivelig å ha truet med en luftpistol på åpen gate i København. Agenten hans tror karrieren er over.

Den tidligere Rosenborg-spilleren (30) ble ifølge Ekstra Bladet lagt i jern på åpen gate i København mandag. Hans agent, Nikola Juric, sa etter hendelsen til danske Berlingske (B.T.) :

– Om det viser seg å være sant, det dere og andre skriver, så tror jeg karrieren hans er over. Alt annet ville overrasket meg veldig.

Københavns politi bekreftet til Ekstra Bladet at en mann ble anholdt for å true en annen person mandag, men de sa ingenting om identiteten. Et øyenvitne opplyste til avisen at vedkommende så Nicki Bille bli pågrepet.

– Saken er klokkeklar. Har han gjort dette, er det ingen framtid i Lyngby. Absolutt ikke. Som man reder ligger man, sier Juric til B.T.

Førstedivisjonsklubben skrev også på sin hjemmeside mandag kveld at de konstaterer at Bille har brutt med klubbens «verdier, etikk og moral» og at de derfor ønsker å oppheve kontrakten med angrepsspilleren.

– Grensen er langt overskredet, og det får naturligvis en konsekvens. Lyngby vil derfor hurtigst mulig sette opp et møte med Nicki Bille og hans agent med henblikk på å oppheve avtalen, skrev de.

Politiet i Købehavn opplyser til B.T. tirsdag at personen som ble pågrepet mandag er løslatt igjen.

Bille var i Rosenborg fra 2013 til 2014 og har deretter spilt i Frankrike, Polen og Hellas. Han gikk i sommer til Lyngby, som nå ligger på fjerde sist på dansk nivå to.

Allerede i Rosenborg-tiden var det flere kontroversielle episoder med spilleren, blant annet en bytur som endte med 10.000 kroner i bot. I sommer fikk han 30 dagers fengsel for vold og usedelig oppførsel.