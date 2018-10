IMPONERER IKKE: Nicklas Bendtner gjorde ingen god figur i Rosenborg-comebacket mot Lillestrøm. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kritisk til Bendtners innsats: – Aldri sett på maken

Stjernespiss Nicklas Bendtner (30) får kritikk for mangel på defensivt arbeid i comebacket for Rosenborg.

Den danske profilen var spilte søndag kveld sin første kamp på over halvannen måned, men klarte ikke å bidra til å snu den negative RBK-trenden. Etter den målløse bortekampen mot LSK, som Brann senere på kvelden utnyttet til å sette fyr på gullkampen, får 30-åringen hard medfart for sine defensive bidrag på topp for Rosenborg.

Den trønderske futsaltreneren Kai Bardal, fotballekspert og børssetter i Adresseavisen, har på Twitter publisert en video av Bendtner som han mener illustrerer spissens manglende innsats.

– Jeg har aldri sett på maken, sier Bardal til VG om klippet du kan se her:

– I denne situasjonen demonstrerer han veldig tydelig at han ikke bryr seg. Men det er også generelt ekstremt få bidrag å få. Det har blitt en holdning på stadion at folk blir positivt overrasket hvis han i det hele tatt rører en finger. «Oi, der løp Bendtner ti meter!» Den atferden er utrolig lite «rosenborgsk», utdyper Bardal og fortsetter:

– Det som forundrer meg mest, er at det virker som at laget tolererer det der, at det ikke er noe tema. Det er ingen som sier ifra. Det synes jeg er merkelig.

Sørloth: – Kjenner igjen mekanismene

Han er ikke den eneste som har påpekt Bendtners innsats mot Lillestrøm. RBKs tidligere storscorer Steffen Iversen sa i TV 2s FotballXtra søndag kveld at dansken var «veldig lat».

En annen som vet hva det vil si å score mål for Rosenborg, er Gøran Sørloth, men han viser i større grad forståelse for Bendtners handlingsmønster.

– Enkeltpersoner er viktig, men det er viktigere å se på at laget som helhet ikke klarer å finne rytmen. Og det er nok litt dét som gjør at Bendtner ser litt haltende ut, litt stakkato ut. Jeg kjenner igjen mekanismene, sier Sørloth til VG og utdyper:

– Han er lite borti ballen og er lite involvert. Derfor blir han litt småsur, litt passiv. Det er en kjær og kjent sak for en midtspiss når det butter imot. Jeg var litt sånn selv, uten at det nødvendigvis var positivt. Man får et behov for å vise at man er frustrert, noe man helst skal gjøre minst mulig, men det er ikke så lett når det koker litt.

Kritisk Bendtner

Etter kampen uttrykte Bendtner misnøye med lagets prestasjon og innsats i intervju med Eurosport :

– Vi spiller for å vinne gull og spillet skal være etter det, men det er ikke det. Vi spiller ikke sammen og det mangler det lille ekstra. Når du kjemper om noe så viktig, er det viktig at vi står sammen og tar de rette beslutningene. Det føler jeg at vi mangler.

– Det er mye man kan snakke om, men til slutt handler det om det individuelle og at man skal gi av seg selv. Å spørre seg selv om min prestasjon var god nok og om jeg ga nok til mine lagkompiser, samtidig som vi gjør hverandre og meg selv bedre. Jeg tror vi heller skal kikke på det. Gjør hver enkelt sitt, fungerer også laget, sa den danske spissen.

VG har også vært i kontakt med trenerlegenden Nils Arne Eggen, men han ønsker ikke å kommentere hverken Rosenborgs prestasjoner som lag eller Nicklas Bendtners innsats.

– Hvis jeg skal si noe til Nicklas, så tar jeg det med Nicklas. Vi snakker sammen, sier Eggen, som fortsatt blir brukt hyppig som samtalepartner i RBK.

