SNIKSKYTTER: Roberto Firmino feirer etter å ha scoret to mål mot Burnley på Anfield. Foto: PETER POWELL / EPA

Tabbe-bonanza da Liverpool snudde til seier mot Burnley

(Liverpool – Burnley 4–2) Det ble tabbenes ettermiddag på Anfield, og gjestenes slurv ble straffet knallhardt av Liverpool.

Publisert: 10.03.19 14:52 Oppdatert: 10.03.19 15:04







Dermed ligger rødtrøyene kun ett poeng bak Manchester City i kampen om seriemesterskapet i det åtte kamper gjenstår.

Men det ble en sjokkstart for hjemmelaget allerede etter seks minutter. Burnley fikk corner og Ashley Westwood svarte med å sende hjørnesparket rett i mål.

Men scoringen burde nok vært annullert for hindring av målvakt. Liverpool-keeper Alisson ble godt pakket inn av to Burnley-spillere på streken og fikk ikke gå opp etter ballen.

– Denne skulle vært annullert. Men dommerfeil som gjør at Burnley overraskende tar ledelsen, sier Brede Hangeland i TV 2-studio.

Utligningen til 1–1 kom også som følge av en tabbe – denne gangen i Burnley-forsvaret.

Mohamed Salah kom seg ned til dødlinjen og la inn lavt etter 19 minutter. Hverken Burnley-keeper Tom Heaton eller midtstopper Tarkowski klarte å bli enige om hvem som skulle rydde unna på første stolpe.

Resultatet ble at ballen gikk forbi begge, trillet bortover streken og ble tuppet i mål de resterende 30 centimeterne av Firmino. Brassens tiende ligamål denne sesongen.

HINDRET: Liverpool-målvakt Alisson blir hindret fra å gå opp i feltet på 1–0 til Burnley. Han holdes nede av midtstopper James Tarkowski. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Ti minutter senere hadde Liverpool snudd kampen til 2–1, og igjen ble gjestene straffet for sin unøyaktighet.

Burnleys Phil Bardsley sendte en klarering rett i Liverpools Adam Lallana, og etter en duell i feltet, lå plutselig alt til rette for Saido Mané. Han curlet inn ledermålet fra innsiden av boksen.

3–1 ble toppen av tabbekransekaken for Burnley. Heaton sendte et utspill fra mål rett i bena til Salah, som satte fart direkte mot mål. Egypteren ble taklet like før han skulle avslutte, men på returen dukket Firmino opp og scoret sitt andre enkle mål for dagen.

Mané burde ha satt inn 4–1 åtte minutter før slutt, men spissen klarte på utrolig vis å sette ballen over mål én meter fra mål.

På overtid reduserte islendingen Johann Gudmundsson for gjestene, men det ble for sent for Burnley. For Mané punkterte oppgjøret fullstendig i kampens siste sekunder da han runde Heaton og satte inn 4–2.

Dermed har Liverpool tangert rekorden for poeng etter 30 kamper med 73. Sist gang det skjedde var i 1988. Da vant de ligaen med ni poeng, ifølge BBC-kommentator Conor McNamara.

