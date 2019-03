SLAPP AV, BARE TRENING: Pål André Helland i duell med Branns Ruben Kristiansen i treningskampen i fotball mellom Rosenborg og Brann på Marbella Football Center Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Helland om RBKs vinterform: – Revnende likegyldig

MIJAS (VG) Rosenborg har tapt fire av fem treningskamper i vinter. Pål André Helland (29) mener det ikke betyr noe som helst, og minner om at RBK har vunnet nesten alle titler i Norge de siste fire årene.

Det nye trenerteamet Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland har fokusert på høy intensitet på treningene, og det merkes.

– Jeg regner med at det slippes opp litt når vi nærmer oss seriestart. Akkurat nå er det mange som kjenner seg veldig tunge i bena og er stinne av trening, forteller Pål André Helland når han møter VG under RBKs treningsleir ved La Cala Resort i Mijas, en halvtimes kjøretur fra Marbella.

VG møter ham to dager før 0-1-tapet mot Brann, et utfall som føyer seg i rekken av dårlige resultater i vinter: 0–2 mot Slavia Praha, 2–3 mot AGF og 0–1 mot Ranheim. Bare GIF Sundsvall har tapt mot Rosenborg. Da ble det til gjengjeld hele 5–1 til trønderne.

Vil fremstå bedre

Helland føler ikke akkurat at han sprudler over av overskudd.

TUNGE BEN: Pål André Helland under Rosenborg-trening i Mijas-området ved den spanske solkysten. Foto: Sindre Øgar

– Det er voldsomt frustrerende der og da. Du føler at bena ikke lystrer tankene dine. Så får du tatt et steg tilbake og reflektert litt. Så vet du at det var sånn i fjor og året før der. Det er derfor vi trener hardt, for å være kvikke og raske når vi begynner å spille om poeng. Egentlig er det revnende likegyldig hvilke resultat man får i treningskamper. Ingen vinner titler på det, sier 29-åringen, som får en litt ny rolle i årets RBK-lag der han håper på flere målpoeng, noe han lyktes med mot Sundsvall:

Årets ambisjon er like klar som den er opplagt:

– Vi har lagt listen selv: De siste fire årene er det kun Lillestrøm som har tatt et trofé utenom oss. Vi har tatt rubbel og bit, og det er der lista ligger. I tillegg vil vi fremstå på en bedre måte enn det vi gjorde i fjor.