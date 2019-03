JUBEL: Emilie Bosshard Haavi (t.h.) jubler sammen med Anja Sønstevold og Guro Reiten under cupfinalen i desember 2018. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Lite LSK Kvinner-luksus tross Europa-suksess: – Det går i minus hele tiden

LILLESTRØM (VG) Med kvartfinale mot Barcelona i Champions League vil mange av oss tenke på luksus og millioner. Slik er det ikke med LSK Kvinner. Men de klager ikke.

Publisert: 19.03.19 20:57







Vi befinner oss i styrketreningsrommet i kjelleren på Skedsmohallen. Vi skriver torsdag, én av de to dagene i uken da Norges beste fotballkvinner er «proff», i betydningen at de ikke gjør noe annet. Det får klubben til takket være støtte fra Norges Fotballforbund.

– Vi lever nok et mer vanlig liv enn de fleste andre lagene i kvartfinalen, men jeg synes vi er utrolig flinke til å gjøre det beste ut av det vi har, sier Emilie Bosshard Haavi og tar vesken med svett treningstøy på skulderen.

– Vi tjener ikke veldig mye på fotball, men vi har lyst til å være her – fordi det er her det er best å være, sier hun om Lillestrøms kvinnefotballstolthet.

– Kan du leve av å spille fotball?

– Vi lever på en måte av fotballen, men det går vel i minus hele tiden. Jeg jobber et par ganger i uken for å få det til å gå i hop. Vi på A-landslaget får stipend. Uten det hadde jeg ikke hatt en sjanse. Jeg kunne ikke levd av lønnen jeg har fra Lillestrøm.

TØFF TRENING: Emilie Bosshard Haavi og Guro Reiten i styrketreningsrommet en av LSKs «proffdager». Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Styreleder Trond Sørensen er helt enig:

– Hvis du skal leve av å spille fotball i LSK Kvinner, da lever du langt under fattigdomsgrensen. Det er ikke mulig uten støtte fra familie eller jobb ved siden av.

Han forteller om et budsjett på rundt 12 millioner kroner, at laget har to «proffdager» i uken da de trener på dagtid – og at LSK Kvinner prioriterer å bruke penger på å utvikle bedre fotballspillere.

les også Færre lag gir bedre kvalitet i Toppserien

– Heldigvis er ikke jentene som mange av gutta ... Fotballen er det viktigste for dem. Vi skulle gjerne ha bare helproffe spillere, men ingen klubber i Norge har råd til det.

– Hvor mange hundre millioner er det verdt å komme til kvartfinalen i Champions League?

– He-he. Til nå har vi vel gått i null i Champions League. Jeg tror vi får 2,5 millioner hvis vi skulle vinne hele greia. Det er nok helt andre summer enn i herrenes Champions League. Men det gjør ikke noe. Det er her vi har internasjonal motstand. Hver eneste kamp er en fest. Det er dette jentene ønsker å oppleve.

SJEFER: Kaptein Ingrid Moe Wold og trener Hege Riise. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tilbake i det svette styrketreningsrommet, der en gjeng med gråhårede, høflige herrer er på vei inn for å overta etter fotballjentene, spør vi trener Hege Riise om det er et problem at spillerne må studere og/eller jobbe ved siden av fotballen.

– Jeg tror ikke målet for oss er å få helproffe spillere. Vi har nå to «proffdager», som vi har fått et veldig bra innhold på. Det kunne selvfølgelig utvides til en tredje dag. Men jentene får nok trening. Det vi må sørge for, er at de får nok hvile. De kan finne en fin balanse med jobb og studier. Jeg tror det er en god miks.

les også Vil ha flere jenter på fotballbanen – lengre

– Og ingen klager?

– Nei, her er det ingen klager over at de må gjøre begge deler. Mange av dem trives med litt skole og å fylle hodet med noe annet. Det er alltid fint å få med seg utdanning.

– Er det reelt at norske kvinnelige fotballspillere i fremtiden kan leve av å spille fotball?

– Nei, i overskuelig fremtid er det ikke det. Men jeg håper at vi kommer dit. Målet må være å komme dit at vi betaler spillerne for det de legger ned her.

les også Terje Svendsen måtte beklage – men fikk ja til ny kvinneliga

Så forklarer Hege Riise på en særdeles god måte hva hun mener:

– I dag får de mye trening for lite penger.

Elitefotballsjef Lise Klaveness kunne selv ha stått modell til det vi snakker om. Hun studerte til jurist og begynte å jobbe mens hun fortsatt spilte fotball. Når vi spør NFF-direktøren om hva hun tenker om det, svarer hun:

– Jeg hadde gjort det samme om det var i dag. Jeg syntes det var bra å trene og så reise og treffe klienter. Jeg følte meg veldig heldig.

– Bør det likevel bli heltidsspillere i norsk kvinnefotball?

– Jeg tenker at det ikke er et mål i seg selv. Jeg mener at kombinasjonen er ideell, men jeg er nok preget av min bakgrunn og føler meg privilegert. Når for eksempel OBOS tilrettelegger ved å ha trainees, mener jeg det er en bra vei å gå. Jeg mener at dette er et konkurransefortrinn som vi kan dra med oss. Men vi må selvfølgelig være kompromissløse på kvalitet i treningene.

les også Satser tungt på kvinnefotball: Ingen dumsnill donor

Lise Klaveness snakker om at det å ha spillere som er skolerte utenfor fotballbanen, også kan være et konkurransefortrinn på banen.

– Men det må ikke bety for dårlig restitusjon. Sånn sett er det for dårlig i dag. Vi hviler for lite. Men de tankene OBOS har, der du bruker en forholdsmessig del av hviletiden på noe som kan gjøre deg egnet som leder i fotballen – eller andre steder.