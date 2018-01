TIL CHELSEA: Oliver Giroud er klar for Chelsea. Foto: Alastair Grant / TT / NTB Scanpix

Giroud går til rivalen - Batshuayi lånes ut

Publisert: 31.01.18 17:54

FOTBALL 2018-01-31

Chelsea henter Oliver Giroud (31) fra Arsenal. Samtidig låner Chelsea ut Michy Batshuayi (24) til Borussia Dortmund som solgte Pierre-Emerick Aubameyang (28) til Arsenal tidligere i dag.

Dermed gikk puslespillet opp. Alle klubbene bekrefter dette selv.

Giroud har tegnet under på kontrakt med Chelsea ut neste sesong. Prisen skal være rundt 18 millioner pund - drøyt 208 millioner norske kroner.

– Chelsea er et av de store lagene i Premier League og har vunnet det meste de sistre årene. Det er en massiv klubb og jeg er stolt av å signere for klubben, sier Giroud i en pressemelding.

Henry forstår Giroud

Giroud skal spille med nummer 18 for Chelsea. Han har scoret 105 mål på 253 kamper for Arsenal etter at han kom i 2012. Giroud er kjent for å ha scoret et av de fineste målene i engelsk fotballhistorie .

– Det kommer til å bli rart å se han i blå drakt, selv om den ligner litt på den franske drakten. Du kan ikke ha noe imot Giroud for at han vil vise seg fram for et godt lag før VM til sommeren. Jeg håper ingen vil si noe dårlig om han, fordi det fortjener han ikke, mener Thierry Henry, Arsenal-legende og Sky Sports-ekspert, om Girouds overgang mellom London-rivalene.

Giroud er ikke med i kamptroppen til Chelsea mot Bournemouth onsdag kveld, men vil bli presentert for Stamford Bridge-tilskuerne.

Batshuayi vil til VM

Utlånet av Batshuayi fra Chelsea til Dortmund ble bekreftet omtrent ti minutter før det tyske overgansvinduet stengte. Dortmund trengte en ny angriper ettersom de solgte Aubameyang til Arsenal tidligere onsdag.

Batshuayi har i lengre tid vært misfornøyd med lite spilletid. Nå får han vise seg fram i Bundesligaen det neste halvåret. Det skal han gjøre med draktnummer 44. Belgieren har scoret 19 mål på 53 kamper i Chelsea.

– For å nå målet mitt vil jeg spille så mye som mulig, og score så mange mål som mulig. Det er fotball-VM i sommer, sier Batshuayi til Dortmunds nettsider.

PS! Aubameyeng får draktnummer 14 i Arsenal - som Henry hadde.