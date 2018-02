LETTET: Alexander Sørloth i samtale med VG på et hotell i London etter overgangen til Crystal Palace. Foto: Åsa Westerlund/VG

Sørloth er økonomisk sikret for livet - solgt for 130 millioner

Publisert: 01.02.18 22:34

FOTBALL 2018-02-01T21:34:40Z

LONDON (VG) VG kjenner til at Crystal Palace betaler 130 millioner kroner for å hente Alexander Sørloth (22) til England. Premier League-klubben har samtidig gitt trønderen en 4,5-årskontrakt som gjør at han aldri trenger å bekymre seg for penger igjen.

– Jeg føler meg veldig heldig. Det er «once in a lifetime». Jeg har fått det ut av verden. Nå er det bare å kose seg med fotballen og fokusere på det. For jeg må prøve å ikke tenke på det. Jeg tror det viktigste nå er at jeg ikke blir mett. Da vil det gå utover fotballen, forteller Sørloth til VG.

Vi befinner oss i lobbyen på et luksushotell sør i London. Den 193 centimeter lange trønderen har knapt sovet den siste uken, men nå prater han reflektert om overgangen fra danske Midtjylland til Crystal Palace.

VG får opplyst at Sørloths nye arbeidsgiver har betalt i overkant av 100 millioner kroner i en kontantsum for å bringe ham til England. Totalt har avtalen en ramme på 130 millioner. Det gjør ham til tidenes nest dyreste fotballspiller med norsk pass, bare overgått av Tore André Flo.

– Fryktelig god følelse

For Sørloth har de siste dagene vært fullt av følelser, adrenalin og glede. Det har handlet om å få oppfylt guttedrømmen. Drømmen om å løpe ut på en gressmatte i Premier League med hundrevis av millioner av TV-seere og konkurrere mot stjerner som Paul Pogba, Sergio Agüero og Harry Kane.

Nå får han sjansen, men ikke uten dramatikk. Avtalen ble sluttført etter den opprinnelige tidsfristen på overgangsvinduets siste dag. På et tidspunkt var det så kritisk at Crystal Palace ble nødt til søke om en times utsettelse for å få ham registrert.

– Det var veldig godt å signere avtalen. Jeg satt med en fryktelig god følelse etterpå, erkjenner Sørloth og smiler.

Massiv kontrakt

Å smile har den målfarlige angriperen mange gode grunner til. Sørloths personlige avtale skal gi ham over 20 millioner kroner i året og inneholder blant annet flere prestasjonsbaserte bonuser.

Kontrakten er forhandlet frem av agentene Mike Kjølø og Morten Wivestad. Ingen vil ikke kommentere tall, men sistnevnte gliser når VG påpeker at Sørloth nå er økonomisk sikret for livet.

– Det spørs hvor han skal bo hen da, sier Wivestad og ler, trolig med visshet om at relativt ordinære leiligheter går for 20 til 30 millioner i strøket vi befinner oss i.

– Alt er ekstremt mye større med Premier League, og spesielt når du gjør en overgang på «deadline day». Du kan si at avtalen uansett ville vært bra, men vi måtte hele tiden forsøke å optimalisere den. Det har du ikke muligheten til dagen etter, forteller agenten.

Og det er Sørloth glad for.

– Jeg har fått en personlig avtale som jeg er strålende fornøyd med. Agentene mine har gjort en veldig god jobb. Jeg kan virkelig slippe ned skuldrene og bare tenke på å jobbe hardt. Det er deilig, forteller han.

I angrepsposisjon

Men for den norske landslagsspissen virker ikke pengene å være hovedfokuset. At Crystal Palace allerede har forpliktet seg til å betale over 100 millioner kroner for ham, tynger ham overhodet ikke.

– Det eneste prislappen gjør med meg, er at den bygger selvtillit, forklarer han.

– Du har allerede opplevd mye i karrieren din, men hvordan er det egentlig for en 22-åring fra Trondheim å sitte her, i London, som Premier League-spiller?

– Det er jo litt spesielt, men jeg føler meg egentlig ikke som 22 år. Det er som du sier, jeg har opplevd ganske mye i karrieren min. Jeg har vært i fem klubber. Det er ikke vanlig som 22-åring. I mitt tilfelle har det vært veldig positivt.

– Hvordan skal du angripe treningen i morgen og tiden som kommer?

– Jeg skal vise at det ikke er tilfeldig at jeg ble hentet hit. Jeg skal prøve å ta nivået så fort som mulig. Så er det sånn at jeg kommer til et bedre lag med bedre medspillere. Det kommer til å løfte meg, sier Sørloth.

– Så fryktelig mørkt på livet

Fredag formiddag har trønderen sin første trening med Crystal Palace. Allerede på søndag kan han være i troppen til kampen mot Newcastle hjemme på Selhurst Park.

Ting skjer fort. For bare to og et halvt år siden var Sørloth inne på tanken om å slutte med fotballen. På utlån til Bodø/Glimt fra Rosenborg, så han få muligheter til å lykkes som fotballspiller.

– Da så jeg fryktelig mørkt på livet. Jeg hadde ikke fått vist i Rosenborg hvor god jeg var. Jeg fikk sjansen, men ikke klart å levere. Så kom jeg opp til Bodø. Der bodde jeg i en sånn sokkelleilighet, en mørk kjeller. Og jeg spilte ingenting. Jeg ringte «farsan», og noen dager var det sånn at jeg nesten hadde gitt opp og begynt å tenke på andre ting, forteller Sørloth, som etter noen samtaler med RBK-leder Stig Inge Bjørnebye ble enig om å fortsette ut sesongen i Bodø/Glimt.

Det resulterte i en fantastisk høst med totalt 13 seriemål. Siden den gang har opphold i nederlandske Groningen og Midtjylland rustet ham for Premier League.

– Vært gjennom mye

Hans mentale styrke gjør også Mike Kjølo trygg på at Sørloth har egenskapene som skal til for å lykkes i Premier League.

– Alex har vært gjennom mye. Han har fått god ballast sportslig, men ikke minst personlig. Den lærdommen er både vi og Palace sikre på at han vil ta med seg inn i det som skal foregå her. Premier League medfører et annet type trykk enn de fleste andre steder. Vi tror han kommer til å nyte godt av den erfaringen han har opparbeidet seg, forteller Kjølø til VG.

Det håper også Sørloth selv.

– Man blir veldig voksen av å møte motgang. Jeg flyttet tidlig hjemmefra. På den måten lærte jeg å ta vare på meg selv. Jeg har fått mye erfaring og blitt veldig sterk mentalt. Så vet jeg at hvis man tar vare på sjansene sine og jobber knallhardt, så blir det resultater av det. Det er kanskje det som har vært gjengangeren i min karriere, sier Norges nye Premier League-proff.