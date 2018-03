FORBEREDER SEG: Åge Hareide skal lede Danmark i fotball-VM. Mandag kveld møter Danmark Chile i Aalborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

For fire år siden snakket alle om Lagerbäck, ingen om Hareide - nå er det omvendt

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 25.03.18 20:18 Oppdatert: 25.03.18 21:36

AALBORG (VG) Historiene til Lars Lagerbäck (69) og Åge Hareide (64) er interessante. De handler om tro, håp - og tilfeldigheter.

Det skifter fort, ikke minst i fotball, kanskje spesielt i internasjonal fotball. Både Lars Lagerbäck og Åge Hareide er gode eksempler på dette.

For 10 år siden, i 2008, ledet Lars Lagerbäck Sverige i EM-sluttspillet. Det samme året gikk Åge Hareide hele sesongen uten å vinne en kamp med Norge - og gikk av.

Eller ta 2014 som et eksempel: Den høsten startet Lars Lagerbäck å ta Island mot nasjonens første EM-sluttspill i historien, mens Åge Hareide hadde lagt opp som fotballtrener. Mens det ble snakket om statue av Lagerbäck i Reykjavik, eller kanskje han skulle bli president, var det ingen som snakket om Hareide.

Han var ferdig.

Fire år senere, og rollene er snudd. Mandag møter jeg Åge Hareide i Aalborg, en Hareide som forbereder laget sitt til VM og som tirsdag møter Chile i det som blir en viktig treningskamp. Fire år etter at han hadde fått nok av fotball, er fokuset og flomlyser atter på nordmannen. Han setter rekorder med Danmark, han har fått maksimalt ut av superstjernen Christian Eriksen - og spørsmålene til Hareide er stort sett positive.

Fordi han klarte å snu Danmark, få den stolte fotballnasjonen til VM. Sammen med den gode jobben Hareide gjorde med Malmø FF, så er holdningen til nordmannen og hans trenerevner snudd på hodet i løpet av fire år.

Men noen måtte se at en mann som Hareide fortsatt hadde «noe» i en alder av 60 år. Det så noen i Malmø FF, som var villig til å ta sjansen. Det handler om å våge, tro på noe(n) - og litt om tilfeldigheter.

I Albania forbereder Lars Lagerbäck det norske A-landslaget til den 10. kampen på rad som ikke har med forberedelser til et mesterskap å gjøre. Et år etter at han overtok Norge etter Per-Mathias Høgmo, sliter Lagerbäck fortsatt med å sette sitt stempel på landslaget. Han kunne fint ha valgt pensjonist-tilværelsen etter den fantastiske jobben med Island. Standingen til Lars Lagerbäck ville garantert vært høyere i dag om han hadde valgt den løsningen.

Men Lagerbäck ble trigget av Norge, og den hjelpen hans gode venn Nils Johan Semb ba han om da Ståle Solbakken trakk seg ut av diskusjonen om hvem som skulle bli norsk landslagssjef etter Høgmo.

For å være ærlig: I dag bryr ingen seg om verken Lagerbäck eller Norge. Vel fikk nordmenn og Lagerbäck en sårt tiltrengt opptur med 4–1 over Australia fredag, men i det store bildet betyr ikke dette stort. Det er nasjonene som skal spille VM fokuset ligger på. Det er Åge Hareide folk snakker om, ikke Lars Lagerbäck.

På fire år skjer det mye. Du tenker ikke på det der og da, men når du - iblant - ser deg tilbake, så ser du at fire år er lang tid.

Hvilket bringer meg til de aldersbestemte landslagene. Der har Norges resultater den siste tiden vært svært gode. Til og med Tyskland blir banket - på bortebane. Så noe kan være på gang. De norske fotball-lederne må finne ut hva som skjer på veien fra at et alderbestemt landslag kan vinne 5–2 over Tyskland på bortebane mens A-landslaget taper 6–0.

Der ligger kanskje det viktigste spørsmålet. Hva skjer i norsk fotball fra spillerne er 18 år og til de er fullblods seniorer? Hva skjer på fire år?

På fire år er alt mulig. Ting kan være snudd på hodet. Det er mulig å endre noe - og noen.

Bare spør Åge Hareide og Lars Lagerbäck.

