SEIERSDANS: VIFs Jonatan Tollås Nation (t.v.) og Magnus Lekven feirer med fansen etter 2–1 over Odd forrige serierunde. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Før avspark: Alt om den tredje eliteserierunden

Publisert: 01.04.18 21:49

Det spilles full runde i Eliteserien 2. påskedag. Her kan du lese deg opp på siste nytt i de åtte kampene.

BODØ/GLIMT – HAUGESUND

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Dag Vidar Hafsås

Kanal: Eurosport Pluss 1

Bodø/Glimt: Kjetil Knutsens menn har i seriepausen spilt på seg selvtillit med treningsseirer over Aalesund (3–0) og Junkeren (4-0). Backene José Isidoro og Emil Jonassen gjorde vellykkede comeback etter skade mot førstnevnte. Av de tilnærmet faste, sto Vegard Leikvoll Moberg (mb) og Fredrik Bjørkan (f) over med henholdsvis sykdom og lårskade, mens Jens Petter Hauge (k) var på landslagsoppdrag. Eirik Wollen Steen (f) driver med alternativ trening, også han grunnet lårtrøbbel. Nyinnkjøpte Philip Zinckernagel (mb) ventes ikke med i troppen helt ennå.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Popovic–Isidoro, Bjørnbak, Moe, Jonassen–Moberg, Ángel, Saltnes–Olsen, Opseth, Layouni.

Haugesund: Eirik Horneland kan gi debut til sin nye ivorianske stopper, Benjamin Karamoko (eks-Saint-Étienne). I så fall skyves nok Vegard Skjerve ut på venstre backplass. Det medfører i sin tur trolig at Alexander Stølås flyttes høyere i banen. Og siden Sondre Tronstad sliter med en skade i mage-/lyske-/lår-regionen, kan Joakim Våge Nilsen bli å finne sentralt på midten, ved siden av Bruno Leite. Torbjørn Kallevåg (mb/k) gjorde sine saker bra da FKH slo Nest-Sotra 3–1 i treningskamp palmesøndag. Han er utfordrer til Stølås på venstre kant.

Mulig lagoppstilling (4-4-1-1): Bråtveit–Haraldseid, Knudsen, Karamoko, Skjerve–Akintola, Leite, Våge Nilsen, Stølås–Grindheim–Gytkjær.

Visste du at? FK Haugesund har vunnet de to siste seriemøtene mot Bodø/Glimt på Aspmyra, 4–3 i 2016 og 2–1 i 2015.

KRISTIANSUND – LILLESTRØM

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Trygve Kjensli

Kanal: Eurosport Pluss 2

Kristiansund: Christian Michelsen har ledet KBK til to seirer i seriepausen, først 3–2 over Brattvåg, så 1–0 over Levanger. Aliou Coly (f), Andreas Hopmark (f), Erlend Sivertsen (f), Jonas Rønningen (k) og Benjamin Stokke (a) var fraværende palmehelgen, grunnet sykdom og skader. Sivertsen og Rønningen hinket av mot Brattvåg. Men ifølge Tidens Krav, regner Michelsen med at de fleste vil være på plass til møtet med LSK. Benjamin Stokke er mest usikker etter overtråkket mot Vålerenga. Det er blitt lite trening på spissen. Aliou Coly (f) er formelt spilleklar etter å ha sonet én kamps karantene for rødt kort etter kampslutt mot Vålerenga. Liridon Kalludra (mb) spilte ikke mot Rosenborg i forrige serierunde, men svensken styrket sitt kandidatur til 2. påskedags match med scoringer i begge de nevnte treningskampene.

Mulig lagoppstilling (4-4-1-1): McDermott–Coly, D.P. Ulvestad, Hopmark, Sivertsen–Rønningen, Aasmundsen, P.E. Ulvestad, Gjertsen–Kalludra–Bamba.

Lillestrøm: Trener Arne Erlandsen må nok belage seg på et spissbytte her. Thomas Lehne Olsen kjemper en kamp mot klokken med sin lyskestrekk. Ebiye Moses vikarierte i treningskampen mot Mjøndalen (tap 0-2), men fikk lite til. Gary Martin er det andre alternativet. Frode Kippe (f) er i gang igjen etter rumpetrøbbel mot Sarpsborg 08. Aleksander Melgalvis (k) har også ristet av seg sine kneproblemer, og han skyver nok Charles Ezeh ut på benken. Keeper Marko Maric rotet mot både Sarpsborg og Mjøndalen. Kroaten er under press av Matvei Igonen som har vært på U21-oppdrag med Estland i det siste.

Mulig lagoppstilling (4-4-2): Maric–Rafn, Amundsen, Kippe, Mikalsen–Melgalvis, Krogstad, Mathew, Ødemarksbakken–Knudtzon, Moses.

Visste du at? Fjorårets tre møter (serie/privat) mellom Kristiansund og Lillestrøm endte alle uavgjort, 1–1, 1–1 og 0–0.

MOLDE – TROMSØ

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Trond Ivar Døvle

Kanal: Eurosport Pluss 3

Molde: Ole Gunnar Solskjær har fått i gang Ruben Gabrielsen (f), Etzaz Hussain (mb) og Ibrahima Wadji (k) i seriepausen. Trioen har slitt med småskader i innledningen av sesongen. Gabrielsen og Hussain startet begge treningskampene mot Ranheim (1–1) og Hødd (3-1), og Wadji scoret i begge. Når det er sagt, så kan det fort bli uendret startellever nok en gang. MFK står jo med seks poeng etter to kamper. Martin Ellingsen (mb) er fortsatt på vei tilbake etter sin ankeloperasjon.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Linde–Remmer, Sarr, Forren, Haugen–Aursnes, Normann, Hestad–Brustad, Amang, Strand.

Tromsø: Simo Valakari har styrket TIL-stallen med lån av den finske landslagsspilleren Robert Taylor (k/mb) fra svenske AIK. Taylor kan kle flere roller, men det er ikke utenkelig at han først blir å se i høyre kantposisjon i TIL. Runar Espejord har utmerket seg for U21-landslaget i det siste (to mål mot Israel sist tirsdag). I hans fravær har Slobodan Vuk og en friskmeldt Mushaga Bakenga gjort en god jobb i treningskampene mot Tromsdalen (2–0) og Mjølner (2-0). Duoen scoret hvert sitt mål i begge kamper. I den seneste kampen sto Gudmund Kongshavn og Gjermund Åsen over med smårusk. Men de er nok på plass her.

Mulig lagoppstilling (3-5-2): Kongshavn–Ødegaard, Wangberg, Antonsen–Andersen, Berntsen, Pedersen, Åsen, Nilsen–Espejord, Vuk.

Visste du at? Tromsø har én seier på de 19 siste forsøkene i seriesammenheng i Molde. Seieren, med sifrene 3–2, kom i april 2010.

RANHEIM – STABÆK

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Tom Harald Hagen

Kanal: Eurosport Pluss 4

Ranheim: Trønderklubben gjør seg klar til sin første toppseriekamp siden mai 1956. Ranheim avsluttet sitt forrige opphold med 1-2-tap for Asker. Nå er det Askers nabo Stabæk som er motstander. Ranheim har spilt tre treningskamper i løpet av de siste to ukene. Levanger ble slått 3–0. Så ble det 1–1 mot Molde, før man gikk på 1-2-tap i et lite Trondheims-derby mot Rosenborg. Mads Reginiussen, kaptein og toppscorer i opprykkssesongen, blir ikke å se i aksjon 2. påskedag. Han må påregne flere ukers pause med avrevne leddbånd i en ankel. Sondre Sørløkk og Simen Sandmæl kniver om vikarjobben. Det blir ellers spennende å se hvem som kaprer midtspissplassen. Fjorårets foretrukne senter Michael Karlsen, eller den innleide U21-landslagsmannen Andreas Helmersen?

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Barli–Witry, Kvande, Rismark, Foosnæs–Løkberg, Dønnem, Sørløkk–Storflor, Helmersen, Tønne.

Stabæk: Toni Ordinas var slett ikke fornøyd etter 3-4-tapet i treningskampen mot Ull/Kisa for to uker siden. Nok en gang florerte det med slurv og personlige feil. Jeppe Moe (f) meldes klar til 2. påskedag. Det blir neppe Raymond Gyasi (k) som måtte hjelpes av treningsfeltet med en skade i venstre fot. Det jobbes ellers med å få Vadim Demidov kampklar. Målet har vært å ha ham på plass til møtet med Ranheim.

Mulig lagoppstilling (4-4-1-1): Sayouba–Granli, Strømnes, Hanche-Olsen, Moe– Brochmann, Vetlesen, Ovenstad, Boli–Sæter–Omoijuanfo.

Visste du at? Daniel Granli har ett mål på i underkant av 100 seriekamper for Stabæks A-lag. Målet kom borte mot Ranheim i oktober 2013.

SARPSBORG 08 – VÅLERENGA

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Kai Erik Steen

Kanal: Eurosport Norge

Sarpsborg 08: Geir Bakke fikk god bruk av sin brede stall i treningskampene mot Strømmen og Kongsvinger i seriepausen. S08 innkasserte to 3-1-seirer. De eneste som startet begge kamper var stopperne Joackim Jørgensen og Anders Østli. Sistnevnte vikarierte for Joonas Tamm som spilte A-landskamper for Estland. Ronnie Schwartz scoret to ganger mot Strømmen. Rashad Muhammed (k) gjorde det samme mot KIL. Anders Kristiansen var tilbake i aksjon mot Strømmen. Keeperen ble kneoperert tidligere i vinter. Amin Askar (f) måtte ut mot KIL etter å ha fått seg en smell. Blir han ikke klar mot Vålerenga, får trolig Jon-Helge Tveita spille høyreback.

Mulig lagoppstilling (4-4-2): Falch–Askar, Tamm, Jørgensen, Thomassen–Halvorsen, Nielsen, Singh, Zachariassen–Mortensen, Schwartz.

Vålerenga: Ronny Deila hadde nye Felipe Carvalho i aksjon i treningskampen mot estiske Kalju for en uke siden. Stopperen har vært ute med et kutt i hodet (15 sting) og akillestrøbbel. Mange spillere manglet grunnet landslagsoppdrag. Simen Juklerød, Fitim Azemi og Peter Godly Michael scoret VIFs mål i en 3-1-seier. VIF har hentet inn rutinerte João Meira (30) som erstatter for kneopererte Enar Jääger (f), men portugiseren vil trenge litt tid før han er kampklar i Eliteserien. Aron Dønnum (k) er lånt ut til HamKam. Det er ikke ventet mange endringer på VIFs lag. Samúel Fridjónsson kan muligens ta Abdisalam Ibrahims plass.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Kwarasey–Nouri, Tollås, Näsberg, Adekugbe–Ibrahim, Fredheim Holm, Lekven–Juklerød, Johnson, Ejuke.

Visste du at? Sarpsborg 08 møtte Vålerenga tre ganger i serie og cup i fjor. S08 vant samtlige oppgjør, med sifrene 2-0, 2–1 og 3–0.

START – SANDEFJORD

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Kristoffer Hagenes

Kanal: Eurosport Pluss 5

Start: Mark Dempsey har fått en defensiv utfordring ettersom midtstopper Henrik Robstad er satt ut av spill i to måneder med avrevne leddbånd i en ankel. Damion Lowe er riktignok i trening igjen, men jamaicaneren har vært ute i flere uker grunnet sykdom. Eneste øvrige alternativ er Michael Ogungbaro som ikke var patent i treningskampen mot Viking palmehelgen (seier 3-1). Start jobber for å finne en ny stopper før overgangsvinduet stenger. Dempsey må også håpe at Kevin Kabran (k) er kvitt sin fotskade. Veteranen Espen Børufsen må stå over oppgjøret på grunn av en leggskade.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Opdal–Wichne, Lowe, Larsen, Käck–Twum, Aremu, Christensen–Sigurdarson, Finnbogason, Kabran.

Sandefjord: Magnus Powell har keeper Ingvar Jónsson tilbake etter skade. Islendingen spilte den seneste treningskampen mot Strømmen (1-3), før han dro på landslagstur. Så får vi se om Eirik Holmen Johansen må vike plass. Tilbake etter skade er også forsvarssjef Christer Reppesgård, en betydelig forsterkning. Lenger frem kjemper nye Mohamed Ofkir med Pau Morer om en kantplass. Den seneste rekrutten, den innleide vingbacken fra Watford Andrew Eleftheriou, kan legge press på Victor Demba Bindia, men grunnet manglende papirarbeid er han ikke klar mot Start. Islandske Emil Pálsson (mb, leggmuskel) nærmer seg en retur, men er ikke tilbake i trening.

Mulig lagoppstilling (3-4-3): Jónsson–Grorud, Reppesgård, Seck–Bindia, Storbæk, Vallès, Solberg–Sødlund, Kastrati, Morer.

Visste du at? Start har vunnet fire av fem hjemmemøter med Sandefjord i Eliteserien. Unntaket skriver seg fra oktober 2006, da Sandefjord vant 2–0.

STRØMSGODSET – BRANN

Spilles: mandag kl. 18.00

Dommer: Svein Oddvar Moen

Kanal: Max

Strømsgodset: Jonathan Parr (f) og Marcus Pedersen (a) sto over treningskampen mot Notodden (3–2) for en drøy uke siden. Parr kan, om han er tilbake her, ta Stian Ringstads plass, eller eventuelt spille venstre kant i stedet for Amahl Pellegrino. For Eirik Ulland Andersen (k) er jo fortsatt ute i noen uker (idrettsbrokk). Kristoffer Tokstad (k) trener igjen etter en kraftig luftveisinfeksjon, men det er nok for tidlig med kampcomeback. Marcus Pedersen vil nok skyve «Mos» Abdellaoue (a) ut på benken igjen. Lenger bak er det mulig at Lars Sætra foretrekkes fremfor Marius Høibråten på stopperplass.

Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): Pettersen–Vilsvik, Glesnes, Sætra, Parr–Hauger, Stengel–Nguen, Jradi, Pellegrino–Pedersen.

Brann: Lars Arne Nilsen hadde Daniel Braaten (legg) og Deyver Vega (lår) tilbake i spill etter skader i treningskampen mot Sandnes Ulf (1–1) palmehelgen. Sistnevnte håper på mer spilletid 2. påskedag. Taijo Teniste og Gilli Rólantsson var på landslagsoppdrag, mens Kristoffer Barmen og Peter Orry Larsen sto over med sykdom. Steffen Lie Skålevik hvilte en vond fot.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Sahin-Radlinger–Teniste, Wormgoor, Acosta, Kristiansen–Haugen, Nilsen, Barmen–Koomson, Skålevik, Rólantsson.

Visste du at? Brann leder 12–11 i antall seirer i bortekamper mot Strømsgodset.

ODD – ROSENBORG

Spilles: mandag kl. 20.00

Dommer: Ola Hobber Nilsen

Kanal: Eurosport Norge

Odd: Bilal Njie (a) har slitt med sykdom de siste ukene og nyinnkjøpte Risa går inn på høyreving. Kaptein Steffen Hagen (f, legg) er tilbake i trening, men Fagermo tar ingen sjanser med midtstopperen. Vebjørn Hoff er ventet å gå inn på indreløperplass.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Rossbach–Ruud, Semb, Bergan, John Kitolano– Hoff, Samuelsen, Nordkvelle–Risa, Børven, Rashani.

Rosenborg: Den store nyheten for trønderne er ankelskaden til Samuel Adegbenro (a) som han fikk i en treningskamp mot Ranheim på onsdag. Yann-Erik de Lanlay og Jonathan Levi er begge passende erstattere. Odd-kampen blir dog for tidlig for de Lanlay etter skadeavbrekket. Dermed starter Levi på vingen.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Hansen–Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen, Meling–Jensen, A. Konradsen, Trondsen–Helland, Bendtner, Levi.

Visste du at? Odd har to strake 1–0-seirer over Rosenborg i Skien. Fredrik Nordkvelle og Stefan Mladenovic scoret målene, i henholdsvis mars 2016 og november 2017.

