GAMLE VENNER: Ole Gunnar Solskjær i samtale med sin tidligere United-lagkamerat, Readings John O’Shea, før kampen. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Er du for FOR romantisk, Solskjær?

FOTBALL 2019-01-05T15:07:04Z

(Manchester United – Reading 2–0) En drøyt to uker lang bryllupsreise er over, og den var vellykket, men kanskje har Ole Gunnar Solskjær (45) et litt for romantisk forhold til hva som kreves for at hans tid som sjef i Manchester United skal bli sett på som en suksess.

kommentar

Publisert: 05.01.19 16:07 Oppdatert: 05.01.19 16:35

Nå starter hardt hverdagsarbeid og motstandere på et nytt nivå: De syv neste kampene inkluderer Tottenham og Leicester på bortebane, og Paris Saint-Germain og Liverpool hjemme på Old Trafford.

Hverdag i Manchester United betyr først 25 grader og sol i Dubai, der Solskjær skal forberede sin foreløpig vanskeligste test, Tottenham på Wembley.

Fem seirer av fem mulige under den nye manageren har tilført selvtillit, men cupseieren over «nivå to»-bunnlaget Reading tilførte ikke så veldig mye mer enn to scoringer, inkludert det tredje på tre kamper for Romelu Lukaku.

Solskjær byttet ni mann, og selv om det var mangehundremillionersmenn som kom inn, var det tidlig åpenbart at United ikke hadde samme offensive glød, vilje og ferdigheter. Reading var minst like gode spillemessig, og bortelaget kom skremmende enkelt til store muligheter.

Solskjær vil ha backene høyt, men hverken Diogo Dalot eller Ashley Young fikk til noe særlig. Stoppervikar Matteo Darmian prøvde å skape overtall fremover på banen, og greide det et par ganger, mens Phil Jones er og blir en kriger som ikke har så mye å bidra med langs bakken.

Pereira, McTominay og Fred var ikke i nærheten av å kunne erstatte Herrera, Matic og Pogba, og med Romelu Lukaku som midtspiss er United avhengig av å ha en midtbane, og flankespillere, som fungerer. Ellers blir det lett for statisk.

Marcus Rashford har vært fantastisk som midtspiss. Han har lette bein og leken teknikk, er strålende til å vende opp, småspille og brodere seg gjennom på små flater. Giganten Lukaku er langt mer avhengig av at det skjer noe rundt ham. Det gjorde det sjelden mot Reading. Alexis Sánchez viser at han vil bidra, og fikk en fin målgivende, men måtte ut med en ny strekkskade.

Inn kom Rashford og rakk å vise at han er bedre i midten enn på venstreflanken, og det er neppe det enkleste for Solskjær å få plass til både Rashford og Lukaku i en startoppstilling.

Hvis vi legger Reading-oppgjøret nederst i bunken: Etter fem kamper med Ole Gunnar Solskjær som sjef forbindes Manchester United med offensiv fotball igjen. 16 mål lar seg virkelig høre. Men det er fem måneder igjen av jobben. Før Reading-kampen svarte Solskjær slik på hva som skal til for at hans tid som manager vil defineres som en suksess.

«At folk snakker om måten Manchester United spiller på, stilen vår, at den minner om sir Alex Fergusons lag, minner oss om den suksessrike tiden.»

Det høres i overkant romantisk ut. Vel inneholder fotball en stor dose med følelser, men den er først og fremst brutal og kynisk. Selv ikke Solskjærs lidenskapelige forhold til Manchester United og klubbens supportere vil klare seg uten topp resultater mot topp motstand.

«Resultater kan man ikke kontrollere, bare måten man opptrer på, hvordan man angriper kampene og hvordan man spiller», argumenterte Solskjær, men da ville det jo vært ganske mye enklere å være manager.

Så enkelt er det i hvert fall ikke i Manchester United. Går resultatene imot, blir det ikke lenge det går an å argumentere tilbake med smilende angrepsfotball.

Manchester United lever først av resultater, deretter kommer stilen, og det optimale er selvsagt at begge deler begeistrer.

Så langt må man konkludere med at det har skjedd under Solskjær, men begeistringen vil ikke overleve mange nederlag i de neste kampene. Derfor er det nå den store jobben begynner, og han har tydeligvis tenkt til å bruke de neste dagene godt. Det blir ikke strandtur til Dubai. En spillestil som krever langt mer løpsstyrke enn under Mourinho er krevende, og Solskjær mener den fysiske biten har et forbedringspotensial.

Mentalt tar han med seg gamlesjefen Alex Ferguson på denne reisen også.

«Jeg har fortsatt bilder i hodet fra januar hvert år med sjefen (Ferguson) med stoppeklokke. Det var så mye løping. Det hjalp oss mot slutten av sesongen, så nå er det tid for hardt arbeid», sier han.

Det må taktisk arbeid til også, først og fremst må Solskjær finne ut hvor offensive United skal være i tankegangen når bedre motstand venter. Hvor dristig våger han å være, med en bakre firer som åpenbart er lagets svakeste ledd?

Mot de andre «topp 6»-lagene har United en begredelig statistikk: Fem kamper, to uavgjort, tre tap og 6–13 i mål.

– Vi må vise at vi er Manchester United, sier Ole Gunnar Solskjær stadig vekk.

Da må store lag slås.