TYRKIA-KLAR: Her poserer Tobias Heintz med sin nye drakt i Kasimpasas klubblokaler sammen med sine agenter Imad El Hammichi og Amanuel Kidane. Foto: Golden Sports Management

Tobias Heintz solgt til Tyrkia for over 10 millioner

FOTBALL 2019-01-04T08:39:22Z

Sarpsborg 08 har solgt stortalentet Tobias Heintz (20) til tyrkiske Kasimpasa. Østfold-klubben mottar en overgangssum på mellom 10 og 15 millioner kroner, får VG opplyst.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.01.19 09:39 Oppdatert: 04.01.19 10:11

Sarpsborg 08 bekrefter fredag formiddag det VG tidligere har meldt : Stortalentet fra Moss er solgt til fjerdeplassen i den tyrkiske toppdivisjonen. Heintz har signert en 3,5-årskontrakt.

– Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg at det er sant. Jeg har drømt om dette helt siden jeg forstod hvordan fotballen fungerte. Det er spesielt, sier Heintz til VG.

Han blir den tredje spilleren på ett år som selges fra Sarpsborg for et tosifret millionbeløp: Etter Krépin Diatta for nesten 25 millioner kroner og Sigurd Rosted for rundt 13 millioner kroner , får sarpingene ifølge VGs opplysninger mellom 10 og 15 millioner kroner for Heintz.

– Når vi nå fikk et bud vi mente var riktig for både spiller og klubb, kan vi ikke annet enn å ønske Tobias lykke til videre. Dette er helt etter strategien vår, sier Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen.

20-åringen startet bare 13 seriekamper for Sarpsborg forrige sesong, men markerte seg for alvor i Europa League, der han scoret et praktmål og leverte en målgivende pasning mot Besiktas – en klubb fra Istanbul, der også Kasimpasa holder til.

Prestasjonen mot tyrkerne skapte stor blest rundt Heintz, og etter å ha fått flere bud avslått av Sarpsborg, fikk Kasimpasa til slutt gjennomslag i romjulen.

I sin nye klubb vil Heintz blant annet få som oppgave å servere den tyrkiske ligaens suverene toppscorer Mbaye Diagne (20 mål). Blant hans nye lagkamerater er også den egyptiske VM-kjenningen Mahmoud «Trezeguet» Hassan.

Saken oppdateres!