TYRKIA-KLAR: Tobias Heintz, som her utfordrer Odd-spiller Jone Samuelsen under en Eliteserie-kamp. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kilder til VG: Tobias Heintz solgt til Tyrkia for over 10 millioner

FOTBALL 2019-01-04T08:39:22Z

Sarpsborg 08 har solgt stortalentet Tobias Heintz (20) til tyrkiske Kasimpasa, får VG opplyst. Østfold-klubben mottar en overgangssum på mellom 10 og 15 millioner kroner.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.01.19 09:39 Oppdatert: 04.01.19 09:53

Ifølge VGs opplysninger har Heintz signert en kontrakt med klubben som ligger på fjerdeplass i den tyrkiske toppdivisjonen.

Han blir dermed den tredje spilleren på ett år som selges fra Sarpsborg for et tosifret millionbeløp: Etter Krépin Diatta for nesten 25 millioner kroner og Sigurd Rosted for rundt 13 millioner kroner , får sarpingene mellom 10 og 15 millioner kroner for Heintz.

20-åringen startet bare 13 seriekamper for Sarpsborg forrige sesong, men markerte seg for alvor i Europa League, der han scoret et praktmål og leverte en målgivende pasning mot Besiktas – en klubb fra Istanbul, der også Kasimpasa holder til.

Prestasjonen mot tyrkerne skapte stor blest rundt Heintz, og etter å ha fått flere bud avslått av Sarpsborg, fikk Kasimpasa til slutt gjennomslag i romjulen.

I sin nye klubb vil Heintz blant annet få som oppgave å servere den tyrkiske ligaens suverene toppscorer Mbaye Diagne (20 mål). Blant hans nye lagkamerater er også den egyptiske VM-kjenningen Mahmoud «Trezeguet» Hassan.

Saken oppdateres!