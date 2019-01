HET ARGENTINER: Mauricio Pochettino er koblet til de største klubbene i verden. I går holdt han pressekonferanse ved treningsanlegget til Tottenham i London. Foto: Tottenham Hotspur FC

Thorstvedt om United: Ville valgt Pochettino «klokkeklart» foran Solskjær

LONDON/MANCHESTER (VG) For ti år siden var han assistent-trener for damelaget til spanske Espanyol. Nå inntar Mauricio Pochettino (46) podiet som den kanskje mest ettertraktede manageren i fotballverden.

Trond Johannessen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.01.19 02:55

Argentineren oser av selvtillit der han kommer inn på Tottenhams pressekonferanse, i Hotspur Way, i Enfield, nord for London, over en times biltur fra Oxford Street. Han smiler, ser vennlig ut, er vennlig i svarene, men samtidig bestemt nok til at han har etablert Tottenham i toppen av Premier League.

Slikt legges merke til.

Real Madrid og Manchester United , de to rikeste av de rike, trenger begge en ny permanent sjef. Pochettino regnes som en av de mest attraktive for begge jobbene.

Hele den engelske pressen virker i hvert fall samstemt om dette: Manchester United ønsker at Tottenhams manager skal overta etter at Ole Gunnar Solskjær er ferdig med sitt managerhalvår.

Søndag møtes de to på Wembley.

– Ikke still spørsmål om Manchester United-jobben. Det kommer til å bli stoppet med en gang, er beskjeden som gis før Pochettino kommer inn i auditoriet i Tottenhams praktfulle treningsanlegg.

Men det er det de fleste lurer på: Har Pochettino lyst på jobben Ole Gunnar Solskjær har?

Thorstvedt velger Pochettino «klokkeklart»

Solskjær har gjort det klart at han gjerne vil fortsette. Fem seire av fem mulige har gitt ham en drømmestart, og skulle Manchester United slå Tottenham på Wembley søndag vil han vokse enda noen centimeter. The Guardian lader opp til oppgjøret med å kalle «United-duellen» mellom Solskjær og Pochettino «en såpeopera» som er verdt å følge utover våren.

For tre uker siden ble Sky Sports stoppet fra å spørre Pochettino om United-jobben. Journalisten ga seg ikke, men det gjorde heller ikke pressesjef Simon Felstein. Pochettino ble sittende som en lett smilende tilskuer, og til slutt sa han i retning Felstein: – Du kommer til å bli stjernen på denne pressekonferansen.

Fredag nærmet Sky Sports seg tematikken på denne måten:

– Solskjær har sagt at han vil elske å få jobben fast. Med tanke på at han møter deg og alt som er skrevet, tror du han er ekstra motivert for å vinne denne kampen?

– Motivasjonen vil alltid være der. Når du er manager kan du ikke ha fokus på alle rykter. Det viktigste er motivasjonen vi har for å gjøre vår jobb på best mulig måte. Manchester United kommer for å vinne, for ham er det en stor motivasjon og en enorm utfordring å være manager for Manchester United. Akkurat som det for meg er en enorm utfordring å være manager for Tottenham. Og motivasjonen er selvsagt der for å vinne. Vi er mennesker som elsker å vinne, og hater å tape, svarte Pochettino.

I slutten av januar 2009 overtok han som trener for Barcelona-klubben Espanyol, der han tidligere spilte i rundt ti sesonger, fordelt på to perioder. Han kom fra jobben som assistenttrener for klubbens damelag. Pochettino hadde suksess som trener med en gang, selv om det endte med sparken (enige om å avslutte kontrakten) høsten 2012.

Det har han ikke tatt skade av. Noen måneder senere fikk Pochettino sjansen i Southampton isteden, og fra sommeren 2014 har han løftet Tottenham til å bli en etablert toppklubb i England, samt en gjenganger i Champions League, og det ved å bruke minimalt med penger.

Tidligere Tottenham-keeper, og TV 2-ekspert, Erik Thorstvedt er ikke i tvil da VG spør om hvem han ville valgt som United-sjef, av Pochettino og Solskjær:

– Hvis jeg jobbet i United og måtte ta et valg nå, og Pochettino var tilgjengelig, hadde jeg klokkeklart tatt ham. Da vet jeg hva jeg får. Jeg er mye mer usikker på Solskjær. Det vil være å gamble, og United har ikke råd til å gamble mer nå. Pochettino har hele veien overprestert med lagene han har hatt. Han skulle gjerne hatt en tittel på toppen, men ut fra hvilke klubber han har ledet, har han gjort det ekstremt bra.

– Solskjær snakker mye om klubbens DNA. Det er sånne ting som funker veldig bra når det går bra, men han må også være litt forsiktig. Går det dårlig, så brukes det imot deg. Da sier folk at «han lever i fortiden, ting er ikke som de var da du spilte», advarer Thorstvedt.

Solbakken tror på Solskjær-jobb

FC København-trener Ståle Solbakken mener United-fortiden er hele fordelen til Solskjær.

– Det er ikke det at jeg ikke tror Pochettino kan klare begge klubbene, men det er faktisk en forskjell på kravene som stilles i United og Tottenham, sier han.

– Jeg tror faktisk Solskjær kan få jobben. Hvis United viser stabilitet og stor fremgang, spiller jevne kamper mot de beste og slår noen av dem hjemme, så tror jeg det er en sterk søknad. Det kan hende de har en plan klar og har ham som et B- eller C-valg. Eller så har de ingen plan ennå, ser hvordan det går og gir ham sjansen til å vise at han er rett mann, mener Solbakken.

David Hytner, journalist i The Guardian, følger Mauricio Pochettino tett. Han svarer slik på om Mauricio Pochettino ville passet i Manchester United.

– Ett hundre prosent. Jeg mener han er perfekt på alle måter. Han er fantastisk med spillerne, han gjør dem bedre, han har et godt forhold til dem, han gir unge spillere sjansen, noe som også er i Uniteds DNA. Og han gjør det til og med uten å bruke noe særlig penger. Dessuten er han veldig lett å like, og han har vært en fantastisk frontfigur for Tottenham, sier Hytner.

Han «advarer» imidlertid mot å tro at det bare er å hente Pochettino, som har kontrakt med Tottenham til 2023:

– Daniel Levy (styreformannen) er en av de tøffeste fotball-lederne i verden. Det har vi sett flere ganger. Og avstanden mellom de rikeste og de nest-rikeste i England er mer balansert nå. Tottenham har også enorme ressurser. Dette kommer ikke til å bli enkelt, dersom Pochettino skulle si at han ønsker seg en ny utfordring, sier Hytner.

PS! Lørdag skrev Telegraph at Manchester Untied skal være interessert i England-manager Gareth Southgate.