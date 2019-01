Guardiola advarer spillerne: – Ikke se på Liverpools kalender!

FOTBALL 2019-01-14T21:51:35Z

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Wolverhampton 3–0) «Glem Liverpool!» Det er oppfordringen fra Pep Guardiola (47) til City-spillerne i den tette gullkampen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.01.19 22:51 Oppdatert: 14.01.19 23:52

– Jeg har ikke en krystallkule der jeg kan se når Liverpool kommer til å avgi poeng. Jeg har sagt det til spillerne mine: «Ikke se på Liverpools kalender! Glem den!» For når du begynner å gjøre det, så taper du dine egne kamper. Man regner ut at de kommer til å tape den og den kampen, men mister fokus på det man må gjøre selv, og så taper man, advarer en snakkesalig Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

To mål av formspilleren Gabriel Jesus i første omgang og et selvmål etter pause sikret en komfortabel seier for Pep Guardiolas menn mot et Wolves-lag som på grunn av en utvisning måtte spille i undertall i 70 minutter.

Seieren var Citys femte på rad og bekrefter at de har funnet tilbake flyten etter de to sjokktapene mot Crystal Palace og Leicester i julen. Avstanden opp til Liverpool, som slo Brighton på lørdag, forblir på fire poeng.

– Vi kan ikke spille Liverpools kamper. Vi kan ikke gjøre noe med dem. Kampene deres tilhører dem. Det eneste vi kan gjøre, er å vinne våre kamper. Vi har snakket mye om det med spillerne våre. Vi må bare fortsette å være der, og så snubler de kanskje en dag, sier Guardiola.

Jesus i storform

Han stilte uten stjernespissen Sergio Agüero fra start, for fjerde gang på rad, denne gangen fordi han har slitt med sykdom den siste tiden.

Men City-sjefen trenger ikke bekymre seg for mye over hvor målene skal komme fra av den grunn, for i bakhånd har han en brasiliansk 21-åring som ikke trenger kart og kompass for å finne veien til nettmaskene.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Kun ti minutter var gått da Gabriel Jesus dukket opp og avsluttet et vakkert angrep av hjemmelaget: Aymeric Laporte spilte en utsøkt stikker til Leroy Sané, som slo ballen hardt inn langs bakken foran mål, der målsniken lett kunne dytte den over streken.

Nyopprykkede, men ressurssterke Wolverhampton har vært en pest og en plage for topplagene denne sesongen: Seirer over Chelsea og Tottenham samt uavgjort mot City, Manchester United og Arsenal er blant resultatene de kan smykke seg med. Senest for en uke siden sendte de Liverpool ut av FA-cupen.

På Etihad var de riktignok sjanseløse.

Særlig etter at midtstopperen Willy Boly fikk direkte rødt kort etter bare 20 minutter for en hodeløs takling på Bernardo Silva. Kontrasten kunne ikke vært større til det motsatte oppgjøret, i august, da Boly scoret målet som sikret Wolves ett poeng mot Guardiolas seiersvante stjerner.

– Jeg har ikke sett TV-bildene, men det skjedde rett foran meg. Det var rødt kort. Det var tydelig, innrømmer Wolves-sjef Nuno Espírito Santo.

– Jeg er en modig manager

Jesus var ikke ferdig for kvelden, han ga seg ikke engang da hodet hans kolliderte brutalt med stolpen etter å ha avsluttet utenfor mål, og bare et kvarter etter det man skulle tro ville innebære en klekkelig hjernerystelse, var 21-åringen på farten igjen.

Driblefanten Raheem Sterling skaffet straffesparket, Jesus sendte Wolves-keeper Rui Patrício feil vei, og dermed har han scoret syv mål på tre kamper i løpet av bare åtte dager. Ingen dårlig måte å gripe muligheten på i Agüeros fravær.

– Hvor vanskelig blir det å ta ham ut av laget nå?

– Jeg er en modig manager. Jeg skal drømme, sove, snakke med støtteapparatet mitt og se hva som skjer. Jeg skal prøve å involvere alle. Jeg liker ikke å spille med de samme 11–12 spillerne. Ikke bare på grunn av den fysiske belastningen, men på grunn av stemningen i garderoben, sier Guardiola.

Den andre omgangen ble i all hovedsak en transportetappe for to lag som begge var innforstått med hvor det bar. To hendelser fikk City-fansen til å reise seg fra setene: Da et innlegg fra Kevin De Bruyne ble headet i eget mål av en uheldig Conor Coady, og da den offensive keeperen Ederson løp langt utenfor egen sekstenmeter, driblet en motspiller og utvekslet noen pasninger med lagkameratene før han løp tilbake igjen i mål.