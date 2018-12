Solskjærs Manchester United-debut var historisk god

FOTBALL 2018-12-23T04:54:11Z

Ingen av Ole Gunnar Solskjærs 22 forgjengere har åpnet like bra som 45-åringen på det øverste nivået. Ernest Mangnall, Matt Busby og Sir Alex Ferguson – han har overgått dem alle sammen.

Publisert: 23.12.18 05:54

Med 5–1-seieren over Cardiff City lørdag kveld , skrev Ole Gunnar Solskjær seg inn i historiebøkene med kursiv. Ingen – null – Manchester United -managere har åpnet bedre på det øverste nivået i en ligakamp siden klubben fikk sin første manager, Alfred Harold Albut.

Han debuterte i 1892.

Siden det har 22 managere ledet Manchester United på fulltid, to av dem ved to anledninger.

Crickmer bedre, men ...

Hverken Ernest Mangnall, som åpnet med en 4–0 seier på andre nivå, Matt Busby, som åpnet med 0–0 mot Everton, eller Sir Alex Ferguson, som tapte sin åpningskamp med 0–2 for Oxford, overgikk Solskjærs debut.

Dette er klubbens tre mest dekorerte managere.

– Når du er på topp der, foran alle disse navnene, og får 5–1 i åpningskampen på bortebane ... og det kunne fort ha vært mer, sier Arne Scheie, som satt i VGTVs studio under kampen, og lar det henge i luften.

Walter Crickmer hadde imidlertid to knallsterke debuter i mellomkrigstiden. I sin første periode, slo han Oldham Athletic 5–1. Og i sin andre periode, seks år senere, åpnet han med en knallsterk 7–1-seier borte over Chesterfield.

Men begge disse kampene var på det nest øverste nivået på 30-tallet, Second Division.

Ble hyllet

Dermed er det ingen Manchester United-manager som har åpnet bedre enn Ole Gunnar Solskjær på det øverste nivået.

– 5–1 er imponerende, men måten det kom på er nesten mer imponerende. Jeg er veldig, veldig imponert over hva Ole Gunnar har fått til på så kort tid, sier Scheie.

Han er ikke alene. 45-åringen mottok så å si unison hyllest fra fotballverden etter åpningskampen, og profiler som Gary Lineker, Wayne Rooney og Peter Schmeichel fullroste den norske managerdebutanten.

– Det er ikke lett å svare på når jeg sist så et så positivt United-lag. Jeg ble veldig, veldig imponert, gjentar kommentatorlegenden Arne Scheie.

Og i denne sammenhengen ikke det hvem som helst.

PS! Kun to managere har debutert i Premier League (som ble etablert i 1992) med en større seier enn Solskjær, ifølge ligaens hjemmeside . I 2012 vant Swansea 5–0 over QPR i danske Michael Laudrups første kamp. 5–0 vant også Sam Allardyce med Bolton over Leicester i 2001.

Det er viktig å presisere at disse tallene kun gjelder managere som har debutert på starten av sesongen. VG har ikke gjennomgått tall for Premier League-managerne som har debutert i sesongen.