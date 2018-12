DÅRLIG STEMNING: Det var en dårlig skjult hemmelighet at den gang Real Madrid-trener José Mourinho og keeper Iker Casillas ikke kom godt overens. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med en Champions League-kamp mot Lyon. Foto: Paul White / AP

Casillas-smekk til Mourinho etter United-tap

FOTBALL 2018-12-17T02:50:56Z

Det er ikke mange uker siden José Mourinho ga Porto-keeper Iker Casillas en verbal overhaling. Nå svarer spanjolen med samme mynt.

Publisert: 17.12.18 03:50 Oppdatert: 17.12.18 04:57

Ordkrigen dem imellom startet da 37 år gamle Casillas snakket om forholdet til den gang Real Madrid-trener José Mourinho i et intervju med den tidligere argentinske fotballegenden Jorge Valdano .

Ble benket

I 2012 ble Casillas kåret til verdens beste keeper for femte år på rad . Mourinho benket ham. Da portugiseren fikk sparken i 2013 var forholdet til Spanias tidligere landslagskeeper svært dårlig. To år senere forlot Casillas selv barndomsklubben sin til fordel for Porto – Mourinhos tidligere klubb.

I det nå mye omtalte intervjuet snakket Casillas blant annet om årene med Mourinho ved roret i Real Madrid:

– Hvis det hadde skjedd igjen tror jeg at jeg hadde jeg valgt å ta tyren ved hornene og konfrontert Mourinho. Den gang bestemte jeg meg for å holde munn og respektere verdiene til Real Madrid. Siden da har ingen av oss snakket om den andre, og det er kanskje best å la det være slik.

Men den lissepasningen kunne ikke den nåværende Manchester United -manageren la ligge urørt. Uten å nevne Casillas ved navn sa han følgende til portugisiske Record .

– Det høres ut som et intervju med en som er på slutten av karrieren sin. Når han sier han aldri konfronterte meg stemmer det ikke. Han gjorde det, og han gjorde det på en måte han kan bedre en noen andre: Bak ryggen min.

Det så lenge ut til at Casillas skulle la det bli det med den kommentaren, men søndag smalt det tilbake. Da hadde det gått to timer siden Liverpool hadde knust Manchester United .

Liverpool topper Premier League 19 poeng foran Manchester United som ligger på sjette plass. Se høydepunktene fra toppkampen på Anfield her:

I en twitter-meldingen skriver Iker Casillas følgende:

– Ifølge en portugisisk avis sa noen at en spiller som meg (37 år) er på tampen av sin karriere. Jeg er helt enig. Mitt spørsmål til den avisen er: Når det kommer til trenere, når og i hvilket øyeblikk kan man si at noen ikke kan lede et lag eller være trener lenger?

Nå er det bare å vente på at Mourinho skal svare ...

PS: Porto og Manchester United kan bli motstandere i åttendedelsfinalen i Champions League. Trekningen skjer mandag ettermiddag, og den kan du følge direkte på VG.