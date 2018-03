Reagerer på Kastrati-albue: – I mitt hode er det et klart rødt kort

MOLDE (VG) Molde banket Sandefjord hele 5–0 i serieåpningen, men Flamur Kastrati ga også litt juling i retning Vegard Forren.

Det var etter halvtimen at dommeren måtte blåse i fløyta etter at Vegard Forren plutselig lå nede på matta ved midtbanen uten at ballen var i nærheten. Det flokket seg rundt stopperen og Sandefjords Flamut Kastrati, og det var tydelig at noe hadde skjedd. Dommeren viste det gule kortet til Sandefjord-spissen, men det kunne fort ha endt med en annen farge på det gitte kortet.

TV-bildene viser nemlig at Kastrati plasserer en albue hardt i brystregionen til Forren, og da VG viser klippet igjen til Kastrati mener han at det er noe som hører en serieåpning til.

– Det er en serieåpning, og det er mange tøffe dueller på banen. Dommeren blåste, og ga frispark, så det er vel helt ok, forteller 26-åringen etter kamp.

– Om dette er lov, så er det bare for oss å bruke de midlene vi har senere

Moldes midtstopper Vegard Forren som fikk albuen til Kastrati i brystet var ganske klar på at Sandefjord burde ha fullført kampen med 10 mann etter hendelsen.

– Jeg syntes denne er ganske klar. Han vet godt hva han gjorde, og i mitt hode er det klart rødt kort. Ballen er langt unna, så intensjonen hans er veldig klar, slår midtstopperen fast når VG viser han klippet igjen, og legger til:

– Om dette er lov, så er det bare for oss å bruke de midlene vi har senere.

Ole Gunnar Solskjær syntes også det var en voldsom opptreden av Kastrati, og mener også at fargen burde vært rød på kortet.

– Det er unødvendig og provoserende, så han burde nok vært utvist i den situasjonen der. Jeg vil helst ikke ha spillere vist ut så tidlig i kampen, men akkurat den der var fryktelig unødvendig, forteller Solskjær.

Dommeren står på avgjørelsen

Ola Hobber Nilsen var dommeren som ledet søndagens kamp, og var da den som valgte å gi ut det gule kortet til Kastrati. Da VG viser ham klippet etter kamp, står han fortsatt på avgjørelsen, men sier at det er på grensen til en utvisning.

– Ifølge regelboken gir man gult kort fordi det er en hensynsløs opptreden. Om man mener det er voldsom opptreden, og det er klar bruk av albuen, så må man opp med det røde kortet.

– Det vil alltid være forskjellige meninger i fotball, og i den situasjonen spiller assistentdommeren mye inn, og jeg støtter vurderingen i at det var en hensynsløs handling, og står ved det gule kortet som blir gitt, avslutter kamplederen.