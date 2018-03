Coutinho med lekker scoring i Messis fravær

(Malaga–Barcelona 0–2) Med Lionel Messi på fødestuen, hælflikket Philippe Coutinho (25) inn sitt andre ligamål for katalanerne.

Barcelona tok en oppskriftsmessig seier mot jumboplasserte Malaga søndag kveld. Dermed styrer de videre mot et overlegent ligagull i La Liga.

Det var to tidligere Liverpool-spillere som kom i fokus for katalanerne. Luiz Suarez sendte gjestene i ledelsen med et flott hodestøt etter kvarteret spilt, før den tidligere Coutinho vartet opp med kampens lekreste detalj snaue 15 minutter senere.

Skadeplagede Ousmane Dembélé sendte en lav ball inn foran mål til brassen, som på utsøkt vis hælflikket ballen mot lengste stolpe og i mål.

– Det er så lekkert! De har hatt et voldsomt press på seg begge to. Kjøpt inn for hundrevis av millioner, sa Viasat-kommentator Morten Langli i det Coutinho flikket ballen i mål.

Scoringen var Coutinhos andre ligamål etter overgangen til Barcelona i vinter . I tillegg har brassen scoret ett mål i cupen mot Valencia i februar.

Det hjalp lite for hjemmelaget at Samu Garcia mistet hodet fullstendig like etter da han feide ned Jordi Alba bakfra. Dommeren ga Malaga-spilleren direkte marsjordre.

Fakta Resultater La Liga, 28. runde Eibar–Real Madrid 1-2, Sevilla–Valencia 0-2, Getafe–Levante 0-1, Málaga–Barcelona 0–2. Spilt fredag: Girona–Deportivo La Coruña 2–0. Spilles søndag: Espanyol–Real Sociedad, Atlético Madrid–Celta, Las Palmas–Villarreal, Athletic Bilbao–Leganés. Spilles mandag: Alavés–Betis.

–Totalt riktig av dommeren! Soleklart rødt kort, sa Langli.

– Det er ikke noe å protestere på. Dette er hodemisting, rør, surr, grisespill, dusj, hjem og skamme seg, var konklusjonen fra kommentatoren.

Selv om laget til Barcelona er fullt av stjerner, måtte de klare seg uten sin aller største: Lionel Messi.

Han trakk seg fra troppen tidlig lørdag og siterte «personlige årsaker» som grunn. I oktober ble det kjent at hans kone, Antonella, var gravid med sitt tredje barn.

I tretiden norsk tid la superstjernen ut et bilde av en nyfødt hånd med teksten: «Velkommen Ciro. Takk Gud for at alt gikk som det skulle. Mammaen og han har det fint. Vi er veldig glade.»

Barcelona leder nå ligaen med 72 poeng etter 28 runder. 11 poeng bak, med én kamp mindre spilt, ligger Atlético Madrid. Valsende bak ligger Real Madrid på en tredjeplass, hele 15 poeng bak rivalene fra Catalonia.

Tidligere lørdag vant hovedstadslaget 2–1 over lilleputten Eibar etter to scoringer av Cristiano Ronaldo. Men det var en do-situasjon for Sergio Ramos som stjal oppmerksomheten etter kampen.

Real Madrid-trener Zinédine Zidane avslørte etter kampen at kapteinen måtte ta fem minutter s do-pause etter 75 minutter.