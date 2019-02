AKTIVE ASSISTENTER: Ole Gunnar Solskjær er ikke alene om å lede Manchester United-spillerne fra sidelinjen. Mike Phelan (f.v.), Kieran McKenna og Michael Carrick er alle involvert under kampene. Foto: LEE SMITH / Reuters

Slik fungerer Solskjærs team: – Han har rettet opp en enorm tabbe

MANCHESTER (VG) Som manager er det Ole Gunnar Solskjær (45) som får mest av æren for at Manchester United ser ut som et topplag igjen. Men en av de store nøklene til suksessen er teamet han har ved sin side.

– Det var en av tabbene jeg gjorde i Cardiff. Jeg ville innføre min måte å gjøre ting på med en gang, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports .

Da han tok over nedrykkstruede Cardiff City i januar 2014 hadde Solskjær med seg et helt team fra Molde. Det bestod av assistenten Mark Dempsey, keepertreneren Richard Hartis, speideren John Vik og den fysiske treneren René Skovdahl.

Det endte i nedrykk.

– Vet jeg kan stole på dem

Nesten fem år senere gikk nordmannen frem på en annen måte. Han beholdt deler av støtteapparatet til José Mourinho: Trenertalentet Kieran McKenna, den tidligere United-profilen Michael Carrick og keepertrener Emilio Álvarez ble værende i klubben.

Med seg hadde Solskjær den tidligere Sir Alex Ferguson-assistenten Mike Phelan. Noen dager senere hentet han inn sin trofaste venn Mark Dempsey, som også har lang fartstid som akademispiller og -trener i United.

– Mike, jeg og «Demps» har kommet inn og vi ville ikke endre for mye for raskt, for det er alltid en fare for at man endrer for mye, sier Solskjær, som beskriver teamet sitt slik:

– Vi har alle forskjellige styrker og kvaliteter. McKenna og Carrick trenger å få lov til å utfolde seg, og jeg må si at de er fantastiske trenere. Analyseteamet også. Alt er på plass for at klubben skal lykkes, så det har vært strålende for meg. Jeg vet at jeg kan stole på dem.

Det er helt tydelig under kampene at Solskjær har stor tillit til gjengen han har omringet seg med. I flere av oppgjørene er Phelan oftere ute langs sidelinjen og roper instruksjoner til spillerne. Carrick og McKenna tar også kommandoen til tider. I blant er to, tre eller fire av dem ute langs sidelinjen samtidig. Solskjær diskuterer nærmest konstant med assistentene.

Under hjemmekampen mot Brighton, da United led en nervepirrende andreomgang og kjempet inn en 2–1-seier , ble Solskjær stort sett sittende på bakerste rad på trenerbenken mens de andre tok seg av instruksene til spillerne.

– Jeg elsker å snakke med spillerne på tomannshånd, men det er ikke bare meg som gjør det. Det er Kieran, Michael, Mark, Mike og Emilio. Vi er et stort team. Jeg tar selvfølgelig avgjørelsene, men jeg gir dem tillit og ansvar. Vi snakker med forskjellige spillere. Det er ikke så mye jeg kan fortelle David De Gea om keeperspill, sier Solskjær.

Ekspert: Har lært av Ferguson

Den engelske journalisten Neil Custis har dekket Manchester United for The Sun i en årrekke. Han mener Solskjærs måte å bruke assistentene på er nok et tegn på innflytelsen fra Ferguson.

– Da Sir Alex var manager pleide Phelan å stå på sidelinjen mer enn Ferguson. Det samme gjaldt Carlos Queiroz. Ferguson kom bare ned hvis en kamp virkelig vippet eller hvis han var misfornøyd med laget. Dette er enda en ting Solskjær har tatt med seg fra gamlesjefen, sier Custis til VG.

Han mener David Moyes gjorde en stor feil da han valgte å vrake Phelan som assistent da han tok over etter Ferguson i 2013.

– Han burde beholdt ham. United er ikke som andre klubber, som kan endre stil og filosofi og bytte manager hele tiden. Klubben handlet om én mann (Ferguson) i 27 år, og Phelan var hans trofaste assistent. Ved å hente ham tilbake har Solskjær rettet opp en enorm tabbe. Han har visket ut de siste fem og et halvt årene og gått tilbake til Ferguson-tiden, sier Custis.

Dette er Solskjærs team:

Mike Phelan (56)

Solskjærs nærmeste assistent spilte under Ferguson og var deretter i trenerteamet hans i 12 år, de siste fem som assistenttrener. Han beskrives som svært flink til å sette opp treningsøkter og er ofte den mest aktive langs sidelinjen under kampene. Phelan og Solskjær har et tett samarbeid: 56-åringen var med nordmannen til Lyon etter søndagens seier over Leicester, og mandag stilte de sammen på en veldedighetsmiddag i Manchester.

Michael Carrick (37)

Den smarte midtbanespilleren la opp i fjor sommer etter 12 år på førstelaget. Da gikk han rett inn i trenerteamet til Mourinho, og Solskjær har beholdt ham. I 37-åringen har han en som fra innsiden har opplevd hva som har gått galt i klubben siden Ferguson-tiden.

– Jeg tror Solskjær lar ham komme mer til orde enn Mourinho gjorde. Han har hatt stor innflytelse på midtbanespillerne til United og har jobbet mye med det. Det ser man godt nå, sier Custis.

Kieran McKenna (32)

Han beskrives som et enormt trenertalent. Bare 22 år gammel måtte McKenna legge opp som spiller i Tottenham, og siden har han satset på treneryrket. I fjor sommer ble han forfremmet fra akademiet til Mourinhos trenerteam da portugiserens trofaste assistent Rui Faria forlot klubben. Solskjær beholdt ham. En av hans fremste kvaliteter skal være evnen til å analysere motstandere og sette opp treningsøkter som gjør laget forberedt på hva de skal møte.

Emilio Álvarez (47)

Spanjolen er keepertrener. Han har et svært nært forhold til lagets spanske førstekeeper David De Gea i tillegg til de øvrige spansktalende spillerne.

– David elsker Emilio, han snakker virkelig veldig varmt om ham, sa Solskjær kort tid etter å ha blitt ansatt.

Mark Dempsey (55)

Solskjærs trofaste venn har fulgt ham fra Manchester United-akademiet til Molde til Cardiff og tilbake til Molde, før han ble hovedtrener for Haugesund og senere Start og Kongsvinger. I romjulen hentet Solskjær ham inn i en trenerrolle i klubben. Han sitter ikke på benken under kampene.

– Han kommer til å jobbe litt mellom juniorlaget, reservelaget og litt med individuelle spillere. Mark er United-mann. Han hører hjemme i veggene her, sa Solskjær til VG etter ansettelsen .