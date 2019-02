SKÅL: Ángel Di María later som at han tar en slurk av en øl etter å ha fått flasken kastet etter seg fra tribunen. Foto: Marc Atkins / Getty Images

PSG-stjerne med utbrudd mot United-fansen: – Blir ikke svakere hvis du erter ham

MANCHESTER (VG) En heftig takling, to assists, et utbrudd mot fansen og en ølflaske fra tribunen: Ángel Di María (30) havnet i begivenhetens sentrum under sitt comeback på Old Trafford.

En av hendelsene som får mest oppmerksomhet i britiske medier og på sosiale medier etter PSGs 2–0-seier over United, fant sted under feiringen av parisernes første mål.

Di María, som hadde den målgivende pasningen på en corner til Presnel Kimpembe, ble omfavnet av lagkameratene samtidig som han så ut til å skrike skjellsord mot tilskuere på Old Trafford.

En rekke britiske aviser slår fast at utbruddet var i retning United-fans, som pep mot ham hele kampen, og at Di María blant annet så ut til å rope «fuck off».

– Jeg ble litt overrasket

Di María kom fra Real Madrid til United for rundt 60 millioner sommeren 2014. Han scoret bare tre seriemål for klubben før han ble solgt videre til PSG den påfølgende sommeren. Der har han i langt større grad funnet formen.

Argentineren ble buet på av United-fansen allerede da han gikk ut av spillerbussen utenfor stadion. Dette fortsatte da han kom ut på Old Trafford for å varme opp. Di María fikk også heftig buing mot seg hver gang han rørte ballen, særlig i første omgang.

– Jeg ble litt overrasket, for jeg trodde han hadde et godt forhold til fansen, men OK. Det var ikke noe stort, men jeg tror det var synlig at han var litt nervøs eller opptatt av å vise seg frem for mye. Han var ikke så god i første omgang, men gjorde et fint comeback etter pause, sier PSG-trener Thomas Tuchel, som mener Di María ikke lar seg prege av buing:

– Han har et veldig stort konkurranseinnstinkt, så han blir ikke svakere hvis du plager ham.

– Synes du det var respektløst av hans gamle fans å behandle ham slik?

– Nei. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, men jeg synes ikke det var så alvorlig, sier Tuchel.

Reagerer på Young-dytt

Den tyske sjefen reagerte i større grad på situasjonen der Ashley Young ga Di María en kraftig dytt slik at han falt ned den lille bakken utenfor sidelinjen, krasjet i et gjerde og ble liggende nede en stund. Young hadde gult kort fra før, men slapp unna uten utvisning.

– Young var heldig (som ikke ble utvist). Det var unødvendig av ham. Han har spilt her veldig mange ganger og vet at det er en liten bakke der og deretter et gjerde, så det var unødvendig å dytte Di María inn i gjerdet. Jeg tror ikke det var med vilje, men det skjedde, og jeg er glad for at det ikke ble en alvorlig skade, sier Tuchel.

Etter å ha fått røff behandling fra både hjemmefansen og -spillerne, var det kanskje ikke så rart at Di María hadde litt frustrasjon å slippe ut etter å ha bidratt til Paris’ første mål.

I etterkant av scoringen fikk han en ølflaske kastet etter seg fra tribunen. Dette ble håndtert med humor: Di María plukket opp flasken, førte den mot munnen og latet som at han skulle ta en slurk, og kastet flasken vekk før han ristet ølen av hendene sine.

Så la han opp til PSGs andre mål også, med et perfekt innlegg langs bakken til Kylian Mbappé.

Etter kampen spurte VG den franske målscoreren Presnel Kimpembe om han tror lagkameraten lot seg motivere av buingen på Old Trafford.

– Jeg vet ikke om det var en revansje, men vi vet at Ángel er en stor spiller. Han er vant til slike kamper. Nå var han tilbake hos en av sine tidligere klubber, det er ikke lett, men han viste at han er god nok til å levere en stor kamp, sier Kimpembe.