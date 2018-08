MOLDE-JUVEL: Erling Braut Håland er i ferd med å forlate Rosenes by. I går var 18-åringen på Bryne-trening. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Bryne kan tjene 15–20 millioner på Håland-salg

Publisert: 02.08.18 16:52

Halvannet år etter at Bryne solgte Erling Braut Håland (18) til Molde, kan 2. divisjonsklubben innkassere et tosifret antall millionbeløp på jærbuen.

Grunnen er at Bryne prioriterte å sikre seg en høy andel av overgangssummen ved et videresalg under fjorårets forhandlinger med Molde – i stedet for å presse opp førstegangsbeløpet.

Det bekrefter daglig leder Asle Tjøtta overfor VG. Bryne-sjefen var mannen som ledet diskusjonene med Molde i januar 2017. Nå følger Tjøtta og resten av Bryne spent med på utviklingen rundt Braut Hålands fremtid. Ifølge Eurosport har Molde mottatt et bud fra østerrikske Red Bull Salzburg med en totalramme på rundt 100 millioner kroner.

VGs opplysninger tilsier at det innebærer at Bryne får mellom 15 til 20 millioner av dem overført til klubbkontoen hos Jæren Sparebank.

– En god avtale

Brynes daglige leder vil ikke kommentere hvor stor andel av en potensiell overgangssum klubben har krav på. Årsaken er at klubbene har blitt enige om å holde innholdet i kontrakten hemmelig. Men VG har grunn til å tro at den er på 15 til 20 prosent.

– Vi har en god avtale med Molde som inneholder en salgssum, utbetalinger for noen milepæler og prosenter ved videresalg, men beløpene er konfidensielle, sier Tjøtta til VG.

Bryne gikk med underskudd fra 2014 til 2016, før regnskapet gikk i pluss igjen i 2017. Klubben satser nå tungt på å komme tilbake til 1. divisjon så fort som mulig. Et Molde-salg av Braut Håland vil derfor være kjærkomment.

– Det er spennende for oss også, dette her. Vi er veldig stolte av Erling. Det er «gildt» at vi som klubb får frem nok en god, ung fotballspiller. Det viser at vi gjør en del rett med vår satsing på spillerutvikling. Erling er en av oss. Han er en av våre. Jeg er ikke overrasket over summene som blir nevnt. Hvis han ikke er Europas beste spiss i sin alder, er han i alle fall en av dem, sier Tjøtta.

Håland på Bryne-trening

Torsdag reiste Braut Håland for å møte representanter fra Red Bull Salzburg . Det skjer bare et døgn etter at det 18 år gamle supertalentet stilte opp på formiddagstreningen til barndomsklubben, ettersom han hadde fått noen dager fri av Molde som han tilbrakte hjemme på Jæren.

Brynes A-lagsassistent og utviklingssjef Even Sel har jobbet tett med spissen i mange år – blant annet som juniortreneren hans. Sel trekker spesielt frem møtene de to hadde hvor de gikk gjennom kampene Braut Håland hadde spilt som sterke minner fra tiden sammen.

– Det var en glede å ha videoanalyse sammen med ham. Han var så opptatt av å bli bedre og diskutere situasjoner. Hva var bra og hva kunne bli bedre? Fotballfaglig var han kommet langt allerede som 15-åring. Han så løsninger som mange andre ikke klarte, forteller Sel.

Bryne-treneren unner nå Braut Håland all mulig suksess – uansett hvor han ender.

– Vi er veldig glade for at Erling lykkes, for vi vet hvor mye hardt arbeid han har lagt ned. Han har hatt en stor indre motivasjon for å bli god. Han elsker å spille fotball. Det ser du på ham. Erling har hele tiden vært selvkritisk og jaktet utvikling, forteller Sel.