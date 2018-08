Håland herjet igjen – Molde til Europa League-playoff

FOTBALL 2018-08-16T18:51:27Z

MOLDE (VG) (Molde – Hibernian 3–0) Erling Braut Håland (18) spiller garantert i en annen europeisk liga en dag, og torsdag skjøt han også Molde nærmere fotball på kontinentet.

Publisert: 16.08.18 20:51 Oppdatert: 16.08.18 22:19

Nå er det fortsatt litt uklart hvor Erling Braut Håland spiller denne høsten, men det er helt sikkert at Molde er to kamper unna et nytt eventyr i Europa League: For 3–0-seieren mot skotske Hibernian sikrer avansement til et rent playoff-oppgjør (to kamper, hjemme og borte).

Ikke minst takket være Erling Braut Håland.

– En fin kveld, 3–0 og toget ruller videre, oppsummerer Håland overfor VG.

– Hvor ruller du personlig videre?

– Jeg har svart på det kanskje en million ganger, og det kommer jeg ikke til å svare på. Det er svaret du får. Jeg koser meg som Molde-spiller og det hadde vært en drøm å spille i Europa med Molde, sier 18-åringen.

Han lovpriser så sine lagkamerater, relasjonene han har til dem og forklarer at de gjør at han kan være der for å score «goalgetter»-scoringene sine. Også manager Solskjær er opptatt av å fjerne fokuset fra 18-åringen.

Fakta: Erling Braut Håland Født: 21. juli 2000 (18 år)

Posisjon: Spiss

Mål i år:

Eliteserien:

1 mot Lillestrøm (15.4)

1 mot Sarpsborg 08 (7.5)

4 mot Brann (1.7)

2 mot Vålerenga (8.7)

1 mot Brann (12.8)

Europa League:

1 mot Laci (26.7)

2 mot Hibernian (16.8)

– Jeg regnet med at det var han dere ville snakke om. Han har to måltyvscoringer, har en kjempekamp og skaper vel overskriftene, sier Solskjær til VG i pressesonen, men trekker frem Forren som dagens beste spiller.

Måtte score

Etter at det første oppgjøret i Skottland endte 0–0, var utgangspunktet ukomplisert for Molde: De måtte score for å sikre avansementet.

Og med 30 mål på de siste kampene i serie og europacup, senest fem mot ligaleder Brann i Eliteserien, manglet det neppe selvtillit på det punktet, med Håland på topp virket det direkte usannnsynlig at det ikke skulle skje, og sånn ble det.

Etter en tempofylt innledning på matchen, der Molde og spesielt Pawel Cibicki var på hugget fra start, men også Hibernian hadde sine avslutninger, var 18 år gamle Håland forskjellen på lagene til pause.

Fredrik Aursnes skrudde et høyt og hardt frispark mot bakre stolpe, midtstopper Ruben Gabrielsen headet ballen tilbake i feltet, og der var Håland først og sluest. 1–0 til Molde ble skallet i nettet.

– Hvordan er han alltid på riktig sted?

– Det kommer av all jobben han gjør i forkant. Jeg har forklart Erling at han ikke skal tenke mål, men på oppspill og å true, på å plassere seg når ballen er nærme mål. Han har utviklet seg mye. Han kommer til å bli en super, super spiss om han fortsetter sånn, sier Solskjær om Hålands måltyv-egenskaper.

Skrudde opp tempoet

I 2. omgang ble Molde presset en liten periode på 1–0, da det var mye innlegg og et par skotske muligheter, men fjorårets seriefirer i Skottland led kjapt da Molde skrudde opp tempoet.

Utrettelige Eirik Hestad utnyttet det. Han hadde bommet med et par avgjørende pasninger tidligere i kampen, men da det gjaldt som mest var hans venstre ytterside særdeles presis:

Stikkeren borret Håland gjennom, han har den pussige evnen til alltid å være først på ballen når den slås langs bakken bak forsvaret, og selv om 18-åringen var tett presset i situasjonen, fikk han viderebefordret ballen forbi Liverpool-eiendommen Adam Bogdan og frem til Fredrik Aursnes.

Midtbanespilleren var satt på blank goal og kunne spasere 2–0 i nettet.

– Da var kampen avgjort, melder Solskjær til VG.

Dermed var kampen langt på nær ferdig etter 66 minutter, men ikke Erling Braut Håland.

Han satte også 3–0 i nettet ni minutter før slutt. Innbytterduoen Magnus Wolff Eikrem og Petter Strand kombinerte, Eikrem skjøt, avslutningen ble blokkert, men ingen stoppet Håland. 18-åringen dempet det mislykkede skuddet, gikk rundt keeper og trillet sitt andre og Moldes tredje i mål.

– Det var en slitekamp, vi møter et veldig hardtarbeidende og direkte lag, og vi har ofte hatt problemer med den type lag. De gir oss ikke et sekund pause, men 3–0 er jo fantastisk, analyserer Solskjær.

Akkurat så overlegen som han har vært gjennom hele sesongen. Av Moldes 33 mål på de 11 siste kampene er 10 av dem satt av Erling Braut Håland.