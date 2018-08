NYE FJES: Christian Eggen Rismark, Daouda Bamba og Ruben Yttergård Jenssen er blant Branns nye spillere. Foto: BRANN

Slik vil Brann se ut etter kjøpefesten

VG har fått Branns gamle gullhelt Erik Huseklepp til å vurdere det «nye» laget etter sommerens elleville kjøpefest.

Syv signeringer har kommet inn, fem av dem med umiddelbar virkning, og nå som roen har begynt å senke seg over Bergen igjen, er det tid for å vurdere hvordan kjøpefesten vil prege Brann i praksis.

Med ett poeng ned til andreplass Rosenborg og en skjebnekamp mot femteplass Sarpsborg allerede på søndag, blir det lite tid for de nye Brann-fjesene å finne seg til rette på. De er hentet inn for å bidra til at «gullet ska hem», men hvordan?

Ved hjelp av Erik Huseklepp, gullvinner med Brann i 2007 og nå Brann-ekspert for Bergens Tidende, har VG gått gjennom Brann-laget posisjon for posisjon.

Keeper:

Østerrikeren Samuel Sahin-Radlinger (25) har stått alle Branns kamper denne sesongen. Han er på lån fra tyske Hannover frem til sesongslutt, men Brann har en opsjon på å kjøpe ham på permanent basis. Spørsmålet er om dette fortsatt er aktuelt etter at bergenserne hentet den gamle kjenningen Håkon Opdal (36) fra Start på tampen av overgangsvinduet. Opdal spiller ut sesongen i Start før han blir Brann-spiller på nyåret.

– Jeg tror de fortsatt har lyst til å ha med Sahin-Radlinger videre. Jeg tror Opdal-signeringen gjøres sånn at de kan låne ut det lovende keepertalentet Markus Pettersen neste sesong, sier Huseklepp.

Høyreback:

Taijo Teniste (30) er førstevalget på høyrebacken. Da han var ute med skade i nesten tre måneder mellom mai og august, var det i hovedsak Gilli Rólantsson (26) som vikarierte på hans plass. Brann har ikke gjort nye signeringer på denne plassen.

Midtstoppere:

Vito Wormgoor (29) og Bismar Acosta (31) har spilt hver eneste kamp som midtstopperpar for Brann denne sesongen. Nå får en av dem, fortrinnsvis Acosta ettersom Wormgoor er kaptein og mer selvskreven, konkurranse: Brann har hentet forsvarssjef Christian Eggen Rismark (27) fra Ranheim. Fra og med januar har de også sikret seg det svenske stoppertalentet Jesper Löfgren (21) .

– Jeg tror at Rismark med tiden er en som skal ta over plassen, men tror ikke han gjør det med en gang. Wormgoor har snakket åpent om at han kanskje vil videre på et tidspunkt, så her er er de i forkant med å få inn en stopper. Rismark er litt lik Wormgoor, sier Huseklepp.

– Löfgren virker spennende. Han er en fremtidens mann og viser at Brann tenker lengre frem i tid enn bare nå, tilføyer han.

Venstreback:

Så lenge han ikke har vært skadet, har Ruben Kristiansen (30) vært førstevalget som venstreback. Den anvendelige Rólantsson har tidvis vikariert her, men nå har Brann sikret seg en ekte utfordrer for Kristiansen: Thomas Grøgaard (24) skulle egentlig ikke komme før i januar, men bergenserne fremskyndet overgangen slik at han er operativ allerede nå.

– Så lenge Kristiansen er frisk, så spiller han nok. Han har vært veldig god på halv maskin i hele år. Men han har hanglet veldig med lyskene sine, så noen kamper vil nok Grøgaard spille. Det kan hende de bytter, for jeg vet ikke hva helsen til Kristiansen tåler, sier Huseklepp.

Midtbaneanker:

Sivert Heltne Nilsen (26) briljerte i denne posisjonen med sin lederevne, krigerske innstilling og defensive kvaliteter. Han ble i sommer solgt til danske AC Horsens. Kristoffer Barmen (24) har vikariert etter overgangen, men i utgangspunktet ser den tidligere landslagsspilleren Ruben Yttergård Jenssen (30) , ny fra FC Groningen, ut som Heltne Nilsens erstatter.

– Jeg ville brukt Yttergård Jenssen i den dypeste posisjonen. Han er en helt annen spillertype enn Sivert: Ingen innpisker, duellkonge og skjold foran forsvaret, men en rytmespiller offensivt og en veldig god pasningsspiller, vurderer Huseklepp.

Indreløpere:

Hvis midtbanen er skadefri spiller Brann med Fredrik Haugen (26) og Barmen i de to fremskutte posisjonene. Trengs det én erstatter, stepper Peter Orry Larsen (29) inn. Trengs det en annen, er det opp til Amer Ordagic (25) . Her har ikke Brann handlet i sommer.

Høyrekant:

Gilbert Koomson (23) har startet hver eneste kamp som høyreving for Brann i denne Eliteserie-sesongen. Daniel Braaten (36) har noen ganger blitt byttet inn for ham. Selv om han først og fremst er hentet som spiss, har Daouda Bamba (23) vist i Kristiansund at han brukes på høyresiden.

Spiss:

Det er her det store spørsmålet befinner seg: Steffen Lie Skålevik (25) har startet samtlige 18 kamper i Eliteserien og scoret syv mål, men Brann punget neppe ut med 8–9 millioner kroner for å sette Bamba på benken. Uansett vil det trolig bli færre innhopp på Henrik Kjelsrud Johansen (25) , det klare tredjevalget.

– Det kan godt hende at Bamba starter på benken første kamp, men med tiden vil nok Bamba få spissplassen. De bruker ikke 8–9 mill for at han skal sitte og se på, sier Huseklepp, som sammenligner Skålevik og Bamba slik:

– De har scoret syv mål hver i serien. De er små begge to og liker å jakte bakrom, så de er litt like, men Bamba har en mye større evne til å gjøre ting på egenhånd. Det kan være et nyttig verktøy for Brann.

Venstrekant:

Ludcinio Marengo (26) har startet 12 av kampene i denne posisjonen, mens Rólantsson har spilt de resterende seks når han ikke har vært opptatt med å vikariere i andre posisjoner. Brann handlet ikke i denne posisjonen i sommer, men Huseklepp mener en annen spiller fortjener sjansen:

– Jeg mener Deyver Vega (25) er bedre enn begge to, så jeg skulle ønske de snudde i den vrien der. Det er mye større potensial i Vega enn de andre. Han er mer målpoeng-farlig. Husk at han var på vei ut i fjor sommer, men ble i stedet Branns beste spiller på høsten. Det er ikke utenkelig at det skjer igjen.

Brann-laget etter kjøpefesten:

Slik tror Erik Huseklepp at et skadefritt Brann-lag vil se ut denne høsten:

Sahin-Radlinger – Teniste, Wormgoor, Acosta, Kristiansen – Barmen, Yttergård Jenssen, Haugen – Koomson, Bamba, Rólantsson.