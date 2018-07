Ingebrigtsens kone: – De siste dagene har vært tøffe

TRONDHEIM (VG) Fire dager etter at han fikk sparken, ble Kåre Ingebrigtsen (52) hyllet av en rekke Rosenborg-supportere utenfor Lerkendal. Til slutt fortalte også kona hans, Hege Leirfall Ingebrigtsen, hvordan hun har satt pris på trønderstøtten i den tunge tiden.

Med parets datter Leah og Ingebrigtsens datter fra hans tidligere ekteskap, Mia, fortalte Leirfall Ingebrigtsen hvordan fotball-livet «byr på både opp- og nedturer og at de lever med det». Hun var selv styreleder i Bodø/Glimt inntil i vinter i år og vet det aller meste om mekanismene i fotballen.

– Men de siste dagene har vært tøffe. Men jeg er helt sikker på at vi kommer styrket ut av det. Å se så mange folk her i dag, det betyr alt. Det er helt fantastisk, sier hun fra «scenen».

– Det kommer vi til å ta med oss videre, at man velger å arrangere en sånn kveld. Det å være gift med denne karen her, vi lever sammen i opp- og nedturer. Vi er familie, foreldre og søsken og vi sier tusen takk til alle som er her. Det betyr enormt, fortsetter Leirfall Ingebrigtsen.

– Vanvittig stor innsats

På VGs spørsmål om hvordan det blir å få mannen hjem enda mer, svarer hun smilende at «det blir spennende».

– Det er godt også. Han har lagt ned vanvittig stor innsats i denne jobben, så å få ham mer hjemme, det gleder vi oss til.

– Han trenger kanskje også å ta seg en «time out»? Og vi som familie får mer tid sammen. Så er jeg sikker på at han kommer styrket ut av dette, sier Leirfall Ingebrigtsen.

– Får se hva som ligger der fremme

Kåre Ingebrigtsen ville ikke selv svare på spørsmål om hvordan han har hatt det i det siste, men heller snakke om arrangementet som hadde vært. Kona ville ikke si så mye utover det hun uttrykte under markeringen, men gjentar at det «ikke er til å stikke under en stol at det har vært tungt en stund».

– Og hva blir veien videre?

– Vi får se. Mulighetene vil komme. Så får vi se hva som ligger der fremme. Når ett kapittel avsluttes, så åpner det seg et nytt på et tidspunkt. Vi må se på det sånn, sier Hege Leirfall Ingebrigtsen.

Taler, musikk og dans

Det ble i det hele tatt en ganske spesiell seanse da den sparkede trenerduoen skulle «ta avskjed» i en markering like utenfor stadion. Først ble eks-hovedtrener Ingebrigtsen og eks RBK-assistent Erik Hoftun klappet inn på «scenen» av et lite trøndersk «folkehav».

Så ventet en rekke taler fra RBKs supportermiljø, musikalske innslag av to jenter og senere artisten Terje Tysland. Stemningen var god, latteren satt løst hos alle - i stor kontrast til det som har preget Rosenborg-miljøet de siste dagene. Det ble om mulig enda bedre stemning da Hoftun og Ingebrigtsen danset foran folkemengden.

Heier under Celtic-kampen

Til slutt sa også hovedpersonene noen ord.

Kåre Ingebrigtsen startet med å si at det var fantastisk å se så mange som hadde møtt opp. Han fortsatte med å si at «det er dette Rosenborg handler om», de små, eldre som går med drakt og at klubben må være et samlingspunkt.

– På onsdagen (Rosenborg møter Celtic i Europa-kvalik i Glasgow) sitter vi og heier vi også. Vi må støtte guttene, hjelpe dem til å vinne flere titler og fotballkamper. Men når jeg ser på dere og alle som har kommet hit i dag, så blir jeg utrolig stolt av det jeg har vært med på og skapt de siste fire årene. Tusen hjertelig takk, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Kommer til å være RBK-supportere

Erik Hoftun var på sin siden usikker på om det skulle komme ti eller tjue stykker på markeringen. Han ble i stedet overveldet over at det var flere hundre på plass.

– Støtten vi har fått de siste dagene og støtte vi har fått fra spillergruppen vi har hatt i mange år har vært fantastisk. Vi kommer til å være RBK-supportere, men så er en æra forbi, en viktig del av våres liv er forbi. Men vi kommer til å være med dere og være med Rosenborg i fremtiden også. Tusen takk for meg, sier Hoftun - som dermed rundt av 22 (!) år hos trønderne.

– For dårlig utvikling

Det er fire dager siden Rosenborg-styret sendte sjokkbølger gjennom norsk fotball. Ingebrigtsen, mannen som allerede hadde sørget for tre seriegull, to cupgull, to mesterfinaler-triumfer og var inne i sin fjerde sesong, fikk sammen med assistent Hoftun sparken.

Ingebrigtsen selv har gjort et lang intervju med VG. Han la aldri skjul på at det kom som et sjokk på ham også. Styreleder Ivar Koteng begrunnet det med at utviklingen «har vært for dårlig». Spillerne har selv vært svært ordknappe, men i en felles pressemelding uttalte de at de var monumentalt uenige i avgjørelsen om å sparke «Brutter’n».