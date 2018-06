TOPPMØTE: Ronaldo og Tore Andre Flo i et humørfylt møte før omkampen mellom Norge og Brasil lørdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Ronaldo om Flonaldo: – Han var fantastisk

Publisert: 09.06.18 11:25

FOTBALL 2018-06-09T09:25:42Z

Tore Andre Flo fikset både mål og straffe i den historiske VM-seieren over Brasil i 1998. Men han herjet enda mer med Ronaldo og brassene da de besøkte Oslo året før. Stryningen ble døpt «Flonaldo» i den kanskje mest euforiske landskampen som er spilt i Oslo.

Smilene var på sitt aller bredeste da Norges Brasil-dödare møtte den «egentlige Ronaldo» før lørdagens omkamp med 20.000 tilskuere på Ullevaal.

– Han var så god. Spesielt mot oss. Men jeg tror Junior Baiano husker ham enda bedre. Flo var hans oppgave, sier Ronaldo til VG.

– Kall meg Flonaldo, meldte Flo etter seieren i Marseille i 1998.

Ronaldo Luís Nazário de Lima (41) vant to VM-gull og ble tre ganger kåret til verdens beste fotballspiller. Scoringsnittet pr. kamp i karrieren var på 0,71 i alle kamper. Faktisk nøyaktig det samme som Cristiano Ronaldo og rett bak Lionel Messi (0,79).

Men den originale Ronaldo tapte to ganger og scoret aldri mot et Norge som satte inn seks på verdensmesteren. Tore Andre Flo (44) satte inn tre, hadde en målgivende og skaffet det berømte straffesparket da Junior Baiano dro ham i trøyen.

– Han var fantastisk. Hele Norge bør være stolte av ham, sier Ronaldo.

Veldig mange husker straffen til Kjetil Rekdal som ga 2–1-seieren i Marseille. Men det har aldri kokt mer på Ullevaal stadion enn da Brasil var på besøk 13 måneder tidligere. 30. mai 1997 tapte den regjerende verdensmesteren for første gang på 40 kamper. 4–2-nederlaget i Oslo rystet seiersmaskinen.

– Det sparket i gang veldig mye av min karrière, sier Flo. Han spilte fortsatt i Brann, men gikk samme sommer videre til Chelsea. Der er Flo også i dag. Etter fem år som akademi-trener følger Flo nå opp Chelseas spillere på utlån rundt om i verden.

– En utrolig fin opplevelse. Jeg fikk en enorm tro på at jeg kunne gjøre ting mot de beste i verden. Sånn sett gjorde kampen veldig mye for meg, mener «Flonaldo»

I løpet av 23 minutter og 33 sekunder i 1. omgang scoret Norge tre mål. Betongkonstruksjonen ved Ringveien ristet i grunnvollene. Ute på gresset handlet det aller mest om Tore André Flos herjinger med stjerner iført gule trøyer og blå bukser - VMs historiens adelsmerke nummer 1.

– Jeg husker den kampen så godt. Jeg fikk skrubbsår over halve fjeset, sier Ronaldo.

Etter at Petter Rudi hadde gjort 1–0 på det VG karakteriserte som en «samba-scoring», brøt dagens suverene Ronaldo-oppasser, Ronny Johnsen, det brasilianske spillet. Seks trekk senere feide Flo ballen i mål.

Truls Dæhli - daværende sportskommentator i VG - gikk sjelden tom for ord. Men akkurat da var han nok helt i nærheten. Det ble «SUPER-SAMBA-SCORING TIL NORGE IGJEN». Med bare store bokstaver. Det var milde «Milde Moses» da Flonaldo lekende enkelt gjorde 3–1 noen minutter senere. Dæhli kalte det «klin kokos» da Egil Østenstad scoret Norges fjerde mål etter at «Gunnar Halle herjet vilt med venstrebacken Carlos fra Real Madrid».

Ronaldo var blitt verdens dyreste spiller i salget fra Barcelona til Inter - 400 millioner kroner. Drillo sammenlignet med Tore Andre Flo på Ullevaal:

– Jeg har tidligere sagt at han er verd en halv Ronaldo. Etter denne kampen å dømme er han vel verdt halvannen.

Those were the days!

Tor Andre Flo har skiftet begge ut hoftene for 20 måneder siden. Ronaldo blir ikke kvitt en fem centimeter lang skade i låret. Knærne er arrete etter alle operasjonene.

– Jeg vil prøve, jeg vil prøve. Det er fantastisk at vi skal møtes igjen etter 20 år, sier Ronaldo. Det er mange år siden han har spilt en kamp. Han bor i Spania og er ambassadør for Real Madrid

Tore Andre Flo tapte 1–4 for gamle Inter-stjerner i veldedighetskamp på Stamford Brigde nylig.

Aldri tap mot Brasil 1988: Norge-Brasil 1–1 1997: Norge-Brasil 4–2 1998: Brasil-Norge 1–2 2006: Norge-Brasil 1–1

– Det gjorde så vondt etterpå at det var helt ufattelig, sier han.

Men lover å prøve så godt som han kan i omkampen på Ullevaal. Han ber Drillo tynt om å få ballen i beina. Men den gamle landslagssjefen lover derimot - halvt humoristisk - at Norge skal satse på lange og høye baller. Roar Strand og Øyvind Leonhardsen kan løpe fortsatt. Men noen trening blir det ikke før lørdagens spillermøte. For første gang skal ikke Egil Olsen drille landslaget defensivt før kamp.

– Det er som å sykle. Du trenger ikke lære det på nytt, smiler han.

Drillo satser på samme lag som i 1998. Det er uaktuelt for Brasil. Keeper Taffarel er keepertrener for VM-laget og erstattes av VM-keeperen fra 2014, Julio Cesar.

Ronaldo garanterer at Brasil-stjernene har blitt større (til stor latter). Han sier at strategien skal legges etter at tilstanden på troppen er sjekket. Og en varm og hyggelig fredagskveld i Oslo er unnagjort. Sammen med Emerson og Cesar Campaio ser han tydelig aller mest frem til å ha det moro.

Kanskje blir det noen spark på ballen også.

Aftenposten Event arrangerer kampen og regner med å få et godt overskudd. Det er ventet 20.000 tilskuere på Ullevaal. Aftenposten opplyser at de har inngått individuelle kontrakter med alle spillere og også dommeren fra 1998, men vil ikke ut med summer og opplyser heller ikke hva det totalt koster å få de gamle stjernene til Oslo.