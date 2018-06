SCORER IGJEN: Zlatan header inn scoring mot Real Salt Lake. Justen Glad klarte ikke å stoppe svensken. Foto: Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan tilbake etter vrakingen: Svarte med to scoringer

Publisert: 10.06.18 09:53 Oppdatert: 10.06.18 10:36

FOTBALL 2018-06-10T07:53:12Z

(LA Galaxy-Real Salt Lake 3–0) Etter å ha blitt vraket i forrige MLS-kamp kom Zlatan Ibrahimovic sterkt tilbake. Også Ola Kamara scoret igjen for LA Galaxy, mens både Magnus Wolff Eikrem og Adama Diomande satte inn mål i USA.

– Jeg vil alltid spille med ham på topp, sier Kamara til Los Angeles Times .

Etter at oppgjøret hadde stått og vippet i over en time gjorde Zlatan to mål på seks minutter.

Begge scoringene kom på headinger. Over 25.000 tilskuere på StubHub Center ga svenskens kraftig applaus da han gikk av rett før slutt.

– Dette er hva vi ønsker å gjøre i hver kamp, sier Zlatan ifølge LA Times. Han kom inn først de siste 18 minuttene mot Portland 2. juni og spilte heller ikke onsdagens cupkamp mot Golden State Force.

Zlatan havnet i kraftig munnhuggeri med Salt Lake-spilleren Sunday Stephen på stillingen 0–0.

– Det var ikke viktig. Slikt hender og det er en del av spillet. Det gir meg motivasjon og jeg liker det. Det er som å helle bensin på bålet. Ilden blusser opp. Jeg er ilden, sier Ibrahimovic om situasjonen til LA Galaxy-journalisten Adam Serrano på Twitter .

Kamara satte inn 3–0 et lite kvarter før slutt. Nordmannen fikk to smeller underveis, men fortsatte. Også midtstopper Jørgen Skjelvik spilte kampen. Begge fikk gult kort.

Kamara sier også dette om samarbeidet med Zlatan:

– I et par kamper hvor vi begge har spilt spisser, har det sett ut som i dag. Det er bra for laget.

Ola Kamara misset en kjempesjanse på Aleksander Sørloths innlegg for Norge mot Panama onsdag, men kom raskt tilbake på scoringslisten ni tidssoner lenger vest. Han står nå med seks MLS-mål denne sesongen, mens Zlatan Ibrahimovic har scoret syv for LA Galaxy.

– Det går ikke an å fly fra løven, melder klubben på Twitter. Foreløpig er LA Galaxy likevel ikke på sluttspillplass, men ligger som nummer åtte i Western Conference.

Det ble en vellykket MLS-helg sett med norske øyne. Kanskje smakte det ekstra godt for Eikrem, som kom inn fra benken i det 69. minutt og ble matchvinner i Seattle Sounders' 2-1-seier over DC United. Han headet ballen i nettet sju minutter før slutt.

Scoringen var Eikrems første i MLS.

Diomande viste lørdag hvorfor Bob Bradley hentet ham til Los Angeles FC. I en dramatisk målthriller borte mot San Jose Earthquakes gjorde han både 1-1 og 3-3. Den siste utligningen kom i det 90. minutt, og like etterpå ordnet João Moutinho 4-3-seier til gjestene fra. Los Angeles FC ligger på 3. plass fire poeng foran Galaxy, mens Eikrems Seattle ligger tredje sist i Western Conference.