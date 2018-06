TROR PÅ SAMBAEN: TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, her under et pressetreff i forkant av VM i Russland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Eksperter til VG: Dette er våre VM-favoritter

Publisert: 12.06.18 15:07 Oppdatert: 12.06.18 15:56

Den mangeårige fotballkommentatoren Øyvind Alsaker har to favoritter på blokka foran fotball-VM - og tror sambaen får sin revansje i Russland.

– Jeg tror det står mellom Brasil og Tyskland, sier Øyvind Alsaker og legger seg dermed på linja til de fleste store bettingselskaper - inkludert Norsk Tipping.

Men når han blir utfordret på hvem av dem som stikker av med det gjeve Fifa-troféet i 18 karat gull, tror han sambalaget fra Brasil får revansje for det forsmederlige 7–1-tapet i VM på hjemmebane for fire år siden.

– Jeg synes Brasil ser helt komplette ut. Men de skal vinne i Europa og det er det 60 år siden de gjorde sist (1958-VM i Sverige, journ. anm.), konkluderer Alsaker.

Fjørtoft tror på Tyskland

Jan Åge Fjørtoft skal være VGTVs ekspert under fotball-VM. Han har mindre tro på Brasil enn sin TV 2 -kollega.

– For meg står det mellom fire store, men jeg tror ikke Brasil og Argentina når helt opp. Jeg så Spania mot Tyskland i Düsseldorf i mars og tror det kommer til å stå mellom dem, analyserer den tidligere landslagsspissen.

Han er svært opptatt av å se trendene i den internasjonale fotballen når han skal komme med sitt tips, mener det er langt tettere i toppen enn før og legger vekt på at mye har endret seg på de fire årene som har gått siden forrige VM.

– Og så går det mye på kultur. Se for eksempel på Tyskland, som har en helt fryktinngytende statistikk i mesterskap i det siste. De er så gode at tredjeplass liksom er en skuffelse, sier han.

Han har dermed kommet opp med følgende favoritter, i synkende rekkefølge: Tyskland, Spania, Brasil og Argentina.

– I tillegg bør vi ikke se bort fra at noen land kan gjøre som Liverpool og ta seg helt til finale tross et lite underdog-stempel. Disse lagene kan være Frankrike, Portugal og Belgia, der Belgia kanskje har de beste spillerne til å avgjøre kamper, sier Fjørtoft - men legger til at han «ikke har så stor tro på det».

Ingen spåmann

Den mangeårige norske landslagstreneren Egil «Drillo» Olsen (76) skal jobbe som ekspert for NRK under mesterskapet og sier til NTB at han «gleder seg som en unge. Men når han blir spurt om å velge ut sin VM-favoritt, siterer han den svenske treneren Benny Lennartson, som blant annet har trent Viking.

– Jeg er fotballtrener og ingen jævla spåmann!

Så gjør han som Fjørtoft og trekker frem Tyskland, Spania, Brasil og Argentina - samt Frankrike - som sine favoritter og sier han blir «svært overrasket» om ikke én av dem vinner.

