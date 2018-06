TAKKER FOR SEG: Tor Ole Skullerud valgte å trekke seg som Strømsgodset-trener onsdag kveld. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Skullerud gir seg i Strømsgodset: - Beklager

Publisert: 06.06.18

FOTBALL 2018-06-06T19:09:44Z

Tor Ole Skullerud (47) er ferdig som trener i Strømsgodset.

- Jeg velger å trekke meg fra hovedtrenerjobben i Strømsgodset på grunn av for dårlige resultater så langt denne sesongen. Etter hvert føler jeg også på noen dårlige prestasjoner den siste tiden, en opplevelse av at spillerne ikke responderer på det jeg ønsker at vi skal stå for både fotballmessig og som lag og individer. Det har vært mitt ansvar å få oss til å se bra ut, få oss til å dra lasset sammen. Jeg kjenner at vi ikke gjør det i stor nok grad og da er det riktig for meg som leder å tre til side, sier Skullerud til klubbens hjemmeside .

Han gir seg tvert og kommer ikke til å lede Godset i kampen mot Start søndag. Onsdag kveld orienterte han ledelsen i klubben om sin beslutning.

Respekterer avgjørelsen

Sportssjef Jostein Flo kommenterer avgjørelsen slik:

- Vi respekterer at Tor Ole velger å trekke seg om hovedtrener i Strømsgodset. Vi ønsker å takke Tor Ole for jobben han har gjort i klubben. Han har stått sterkt i den motgangen klubben har hatt og vist profesjonalitet i jobben hver eneste dag. Han vil bli husket for de gode resultatene han skapte fjor høst, sier Flo.

Klubben jobber nå med å finne en midlertidig trenerløsning internt i klubben.

– Vi har en viktig kamp mot Start om fire dager og skal ha en løsning på plass i god tid før det, sier Jostein Flo til klubbens hjemmeside.

Det kan bety at assistenttrenerne Martin Foyston og Håkon Wibe-Lund trolig leder laget borte mot Start. I staben har klubben også Bjørn Petter Ingebretsen som ledet Godset til sølv i 2015.

Strømsgodset ligger på 12. plass i Eliteserien og har bare vunnet tre kamper.

Tor Ole Skullerud ble sparket fra jobben som trener i Molde i august 2015 og tok over Strømsgodset midt i oktober 2016.

– Beklager

Skullerud, som ikke vil kommentere sin egen avgang, har følgende beskjed til fansen:

– Til alle som er glad i Godset. Det har vært mitt store ønske og mål å gi dere øyeblikk å huske. Og jeg har vært stolt over å få lede denne herlige klubben mot disse målene. Vi har hatt noen gode opplevelser sammen, beklager at jeg ikke har lyktes med å skape flere. Jeg heier på Godset og vet det kommer til å snu nå utover høsten. Møt opp på Marienlyst og støtt laget.