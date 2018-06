JUBELGUTTER: Johann Gudmundsson (t.v.) feirer scoring i VM-kvalifiseringen mot Kosovo i Reykjavik i oktober (2–0). Birkir Bjarnason, og Gylfi Sigurdsson (t.h.) kaster seg med i festen. Foto: HARALDUR GUDJONSSON / AFP

Slik ble Island-heltene Italias «adoptivbarn» i VM

REYKJAVIK (VG) Italia gråt da Sverige tok fra dem VM-plassen. Men italienerne fant trøst i Island. Og har gjort dem til sitt eget «adoptivbarn» under VM.

Den berømte sportsavisen La Gazzetta dello Sport spurte leserne hvem de ville gå for som favorittlag når deres eget landslag snublet i kvalifiseringen – for første gang siden 1958 – og i play off mot Sverige.

– Italia var lei seg, forståelig nok. Og selv for oss her på Island er det rart at de ikke er med i VM. Men de trengte et lag de kunne støtte, og Gazzetta foretok en avstemningen, og majoriteten av deres lesere stemte på Island, sier Omar Smarason.

Hele verden

Islands VM-kamper 16. juni: Argentina–Island. 22. juni: Island–Nigeria. 26. juni: Island–Kroatia.

Han er pressesjef for det islandske landslaget. Og forteller entusiastisk til VG at de ser det som en ære at Gazzetta har sendt fotballjournalisten Filippo Conticello til Island for å følge dem i en uke under oppkjøringen.

Conticello forteller at om lag 400.000 stemte. 60 prosent av stemmene gikk til Island. Argentina endte på annenplass. Brasil på tredje.

Men også under VM-turneringen skal italienerne få bli skikkelig kjent med laget fra Sagaøya, som åpner mot Argentina og Lionel Messi i Moskva 16. juni.

Men det er ikke bare Italia som har falt pladask for fotballens askeladd og den berømte «Iceland clap celebration». Smarason forteller om interesse fra hele verden. TV-team fra Argentina, Brasil, USA, Kina, Japan, Tyskland og alle de nordiske landene har vært – eller er i hovedstaden Reykjavik for tiden – og til lørdagens treningskamp mot Norge er CNN, ARD, Eurosport, Washington Post og O´Globo til stede.

Stresset

– Det er helt vanvittig. Jeg skulle ønske døgnet hadde flere timer. Da vi kvalifiserte oss til EM i Frankrike for to år siden var hele Europa på oss. Nå som vi skal til VM er hele verden interessert. Vi har ansatt flere folk i fotballforbundets medieavdeling, men vi er fortsatt stresset, sier Omar Smarason.

Den som ikke ser stresset ut er landslagssjef Heimir Hallgrimson. Den tidigere tannlegen smilte med perlehvite tenner på pressekonferase i kjelleren på landslagsarenaen fredag formiddag.

Han er opptatt av VM. Det første noensinne for Island. Og han medgir overfor VG at det føles romantisk å møte Argentina i åpningskampen. Men først skal han måle krefter med sin forgjenger, venn og mentor Lars Lagerbäck (norsk landslagssjef) på Laugardalsvöllur lørdag kveld.

–Det blir som å spille mot et speil. Vi vet alt om Norge. Og Norge og Lars (Lagerbäck) vet alt om oss. Men vi må «finne ut av det». Heve oss. Det er tross alt vi som skal til VM, mens det norske laget skal på sommerferie, sier Heimir Hallgrimson.