FÅR SNART VITE UTSIKTENE: Mats Møller Dæhli under tirsdagens landslagstrening på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dæhli mot permanent St. Pauli-overgang: – Vi er i kontakt

Publisert: 30.05.18 06:53

SANDVIKA (VG) Landslagsspiller Mats Møller Dæhli (23) har vært på utlån til St. Pauli i halvannet år – og dersom Freiburg og Hamburg-klubben kommer til enighet, forblir 23-åringen i St. Pauli.

St. Paulis sportsdirektør Uwe Stöver bekrefter at det er dialog med partene.

– Vi kommuniserer ikke om disse tingene, men jeg kan si vi er i kontakt med Mats, agenten hans og SC Freiburg, og vi har snakket om situasjonen til Mats, opplyser Stöver til VG.

Han kaller Dæhli «en god spiller» på spørsmål om klubben er fornøyd med det midtbanespilleren har vist siden han kom på lån i januar 2017 . Dæhli selv er på landslagssamling og forbereder seg til kampene mot Island (lørdag) og Panama (neste onsdag).

– Det kommer nok en avgjørelse i løpet av en ukes tid, spår Mats Møller Dæhli .

Har reist rundt

Etter det VG forstår, handler det meste om at klubbene kommer til enighet om en overgangssum, siden Dæhli og St. Pauli allerede skal ha kommet godt på vei om de personlige betingelsene. Dæhli har ett år igjen av kontrakten med Freiburg.

Siden 23-åringen ble seniorspiller har han rukket å representere fire klubber på fem år. Etter et halvt år i Molde, ett snaut år i Cardiff, to år i Freiburg (med ett års skadeavbrekk) og halvannet år i St. Pauli, legger han ikke skjul på at litt stabilitet i klubbhverdagen kan være ønskelig for ham nå.

– Det blir viktig for meg å spille fast over tid og et sted jeg trives. Denne sesongen har vært litt oppstykket av skader – igjen, men jeg var litt tilbake til meg selv nå de siste fem-seks siste matchene, sier Dæhli, som etter en lyskeskade måtte gjennom en operasjon før jul.

Møter byrival neste sesong

St. Pauli klarte aldri målet om å rykke opp i den ekstremt tette og uforutsigbare 2. Bundesliga og endte som nummer 12. Men som følge av at Hamburg rykket ned fra Bundesliga for første gang i historien, blir det gjensyn med ett av Europas heteste byderbyer på tysk nivå to kommende sesong. Kanskje med Mats Møller Dæhli i St. Pauli.

– Det er vanvittig trøkk på våre kamper, uansett, men dét kan bli helt vilt. Flere av de på laget sier at det er noe villeste i Fotball-Europa, om ikke fotballverden, sier Mats Møller Dæhli – på banen i åtte av de foreløpig 11 landskampene under Lars Lagerbäck.