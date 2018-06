GODE BUSSER: Christian Eriksen og landslagstrener Åge Hareide foran playoff mot Irland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Åge Hareide uten Christian Eriksen: Venter på fødsel

Publisert: 01.06.18 18:22 Oppdatert: 01.06.18 18:35

STOCKHOLM (VG) Åge Hareide må klare seg uten Christian Eriksen mot Sverige lørdag i oppkjøringskampen til VM. Tottenham-stjernen er sammen med kjæresten, som hadde termin for fødsel torsdag.

Fredag kunne Danmarks norske landslagssjef avsløre at han har hentet inn Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna) på Eriksens plass mot Sverige.

– Planen er at Christian skal være tilbake når vi samles igjen tirsdag til lunsj. Vi får se hva som har skjedd til da. Christian er selvfølgelig også urolig. Kanskje må han på kort varsel kjøre til kjæresten.

– Jeg vet selv hvordan det er. Jeg sto selv over en kamp, men så ble det verken kamp eller fødsel, smiler den danske landslagssjefen.

– Men Christian er en avbalansert person, så jeg er ikke redd for ham, understreker Hareide.

Med tanke på at VM er bare to uker unna, vil han helst spille med et så VM-likt lag som mulig mot Sverige. Derfor henter han altså inn Krohn-Dehli som direkte erstatter for Eriksen, som er Danmarks største stjerne.

– Vi trenger en kreativ erstatter for Christian. Jeg snakkket med Krohn Dehli allerede da han var i Molde med Sevilla. Jeg ville ha ham med i kvalifiseringen, men han ble skadet og var uaktuell.

– Han skiftet til Deportiv, og der synes jeg han har spilt så godt at han er interessant for oss.

Danmark møter Sverige på Friends Arena lørdag kveld. Neste helg er det siste VM-test mot Mexico på Brøndby stadion før Hareide og hans utvalgte setter kursen for Russland den 11. juni.

Mandag må Hareide levere inn troppen til FIFA, og han er fortsatt usikker. Nicklas Bendtner er en av dem det er usikkerhet om etter at han ble skadet for Rosenborg.

– Nicklas er sosialt veldig viktig. Han har god humor og kan finne på gøyale ting, sier Åge Hareide .

Foruten Bendtner er det også skadespørsmålstegn ved Andreas Bjelland (Brentford) og Andreas Cornelius (Atalanta).

Danmark møter Peru, Australia og Frankrike i gruppespillet i VM-sluttspillet.