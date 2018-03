NFF-TOPPER: Fra v.: generalsekretær Pål Bjerketvedt, fotballpresident Terje Svendsen og kommunikasjonsdirektør Svein Graff under fotballtinget. Foto: Strøm, Ole Kristian / VG

NFF-styret ga seg og gir full åpenhet: – Vi har vært klønete

ULLEVAAL (VG) Styret i Norges Fotballforbund snur og vil likevel ha full åpenhet. – Klønete, innrømmet fotballpresident Terje Svendsen på fotballtinget.

NFF-styret gikk opprinnelig mot p støtte et forslag fra Oslo Fotballkrets til fotballtinget om at NFF skal følge alle tiltak i Bernander-utvalget. Begrunnelsen var at det var noen forhold som var praktisk vanskelig å implementere i fotballforbundet.

VG kunne lørdag fortelle at toppklubbene var uenig med NFF-styret og ville ha full åpenhet. Det samme gjaldt Sven Mollekleiv, leder for den etiske komiteen i NFF.

– Fotballpresidenten har vist at han har fokus på åpenhet, men det å si nei til forslaget, stiller vi i toppklubbene spørsmål til, sa Branns-sjef Vibeke Johannesen til VG.

Da forslaget kom til votering søndag morgen, hadde NFF-styret ombestemt seg og gikk inn full åpenhet.

– Vi har vært litt klønete, sa fotballpresidenten til salen.

– Vi har bommet

John G. Bernander ledet i 2016 et åpenhetsutvalg satt ned av Norges Idrettsforbund. Utvalget la frem en innstilling der de kom med en rekke forslag til hvordan åpenheten skulle praktiseres i norsk idrett. Utvalget ble satt ned etter at VG startet en debatt om åpenheten tidlig i 2016.

– Allerede i april 2016, før Bernander-utvalget kom med sine forslag, vedtok vårt styre retningslinjer for åpenheten i NFF, sa Terje Svendsen.

– Men når vi har sagt nei til forslaget fra Oslo Fotballkrets, har vi bommet. Vi vil følge Bernander-utvalget, fastslo fotballpresidenten.

Det var Kari Margrete Hove som la frem forslaget på vegne av Oslo Fotballkrets.

– Full åpenhet skjerper oss, fastslo hun.

– Vi mener at åpenhet styrker omdømmet og gir bedre kommunikasjon.