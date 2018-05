FOTBALL: En G19-kamp mellom Fram og Re i Vestfold gikk helt ut av kontroll da tilskuere og spillere endte i slagsmål. Foto: Bjørn S. Delebekk

Larvik: Juniorkamp endte i slagsmål mellom spillere og tilskuere

Juniorkampen mellom Fram Larvik og Re tirsdag eskalerte i slåsskamp hvor både spillere og tilskuere var involvert. En tilskuer brakk foten i sammenstøtet.

– Det var en fin, men tøff kamp som ble spilt. Det var ingenting som tilsa at det skulle ende slik den gjorde på denne forferdelige måten. Det er bare trist og leit for lokalfotballen, sier Fram-trener Torkjel Solheim til Østlands-Posten .

Ifølge lokalavisen var det en takling på en av hjemmelagets spillere som fikk det til å koke over mot slutten. Da startet både tilskuere og spillere en slåsskamp.

Både politi og ambulanse ble tilkalt. En av Res tilskuere brakk foten.

– En kombinasjon av at en av tilskuerne til Re dro opp spilleren, og det at min spiller, som ble taklet, hevder at spilleren som taklet han kom med rasistiske bemerkninger mot han, førte til totalt kaos med håndgemeng på sidelinjen. Etter hvert fikk trenerne kontroll på sine spillere, men bråket fortsatte på sidelinjen, hevder Solheim.

Operasjonsleder Marianne Mørch i Vestfold bekrefter til lokalavisen at det har blitt opprettet en sak som omhandler slåssing og voldsbruk.

Re-trener Aksel Gravir Røhmen erkjenner at hendelsen ikke hører hjemme rundt en fotballkamp, men ville ikke kommentere saken tirsdag kveld.

Kampen endte for øvrig med 3–0-seier til Fram. Den ble stoppet etter 87 minutter.

