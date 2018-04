NOMINERT: Landslagskaptein Maren Mjelde er gjennom sine prestasjoner i Chelsea nominert til årets spiller i England. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kjemper om tre titler: Mjelde nominert til årets spiller i England

Publisert: 15.04.18 22:27

FOTBALL 2018-04-15T20:27:01Z

Chelseas Maren Mjelde er en av seks som kan bli kåret til årets spiller i England. Samtidig kjemper hun for tittelen i Champions League, Premier League og FA Cupen.

Mjelde er blant fem Chelsea-spillere som er nominert. Lagvenninnene Fran Kirby, Ji So-Yun, Millie Bright og Ramona Bachmann er de øvrige fire.

– Det er veldig stort. Ekstra stort når det spillerne selv som har stemt fram. Det synes jeg er kult. Det er kult at vi har fem av seks som blir nominert. Det sier noe om den sesongen vi har hatt, sier Mjelde til VG.

Manchester Citys Jill Scott er den sjette som kan vinne prisen.

– Det er sykt kjekt. Det er veldig fortjent for Maren. Hun har gjort en så god sesong. Det er utrolig bra, sier Maria Thorisdottir, Chelsea-spiller.

Skade

Søndag sikret Chelsea seg FA Cup-finale på Wembley etter 2–0-seier over Manchester City i semifinalen. Fran Kirby avgjorde med to mål foran over 3000 tilskuere. Mjelde spilte hele kampen på stopperplass.

Maria Thorisdottir fikk 65 minutter på midtbanen til de blå før hun måtte av banen på båre etter en ankelskade.

– Det er typisk at det skjer nå. Jeg har ikke tid til dette nå. Jeg krysser fingrene for at det ikke er alvorlig. Jeg vet ikke hvor alvorlig det er ennå, sier Thorisdottir.

Tre titler

På Wembley 5. mai venter Arsenal til et rent London-derby i cupfinalen. Laget topper også serien tre poeng foran City, mens neste søndag venter første Champions League-semifinale for Chelsea. Da kommer Wolfsburg med Caroline Graham Hansen og Kristine Minde på besøk.

– Selvfølgelig har vi troen på at vi kan ta alle tre titlene. Det har alle i klubben. Det er ikke ofte lag kjemper om tre titler. Vi har ufattelig mye å spille for, men vi må ta en kamp av gangen, sier Mjelde.

– Det er utrolig kjekt. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle gå så bra, sier Thorisdottir.

Wolfsburg ble søndag klare for cupfinale i Tyskland etter 4–1-seier over Mat. Graham Hansen spilte hele kampen som venstrekant. Minde var ikke på banen.

– Å få spille mot Wolfsburg er kult. De er favoritter, men vi har vist hva vi kan og tror på oss selv, mener Mjelde.

Hegerberg-mål

Også Norges fjerde Champions League-semifinalist, Ada Hegerberg , hadde en god søndag.

Lyon slo Arras hele 11–0 i kvartfinalen av den franske cupen. Hegerberg scoret de to første målene etter to og seks minutter. Det ble med de to målene for den norske scoringsmaskinen.

Lyon og Wolfsburg leder også sine hjemlige serier.

PS! Kevin De Bruyne, David de Gea, Harry Kane, Mohamed Salah, Leroy Sane og David Silva er nominert til årets spiller blant herrene i England.