Svensk minister skuffet over Zlatan: – Han tar den enkle veien ut

Zlatan Ibrahimovic (36) er i hardt vær på grunn av deleierskapet han har i et spillselskap. Nå får han kritikk fra Sveriges sosialminister Ardalan Shekarabi (39).

VG har tidligere omtalt at Zlatan Ibrahimovics involvering i spillselskapet Bethard gjør at han kan stoppes av FIFAS etiske regelverk, dersom det skulle bli aktuelt for han å delta i fotball-VM til sommeren.

Det har også sørget for at det stormer rundt den 36 år gamle superstjernen.

Ville gi Zlatan et sjokk

Forbundet som jobber mot spillavhengighet i Sverige, Spelberoandes riksforbund, sendte nemlig et åpent brev til Zlatan gjennom en artikkel i Aftonbladet etter å ha sett ham spille en rolle i Bethards reklamefilm. Der skrev de følgende:

«Du kommer selv fra en forstad hvor flykt fra virkeligheten gjennom ulike virkemidler er vanlig. I stedet for å spre elendigheten gjennom ditt engasjement i et spillselskap, hadde vi satt stor pris på om du i stedet stiller deg på den andre siden og jobber for en bra sak.»

Direktør i forbundet, Henrik Armus, håpte at brevet skulle gi Zlatan et lite «sjokk», og inviterte Zlatan til et møte for spillavhengige. Men brevet hadde ikke den effekten han hadde håpet på.

Zlatan fikk med seg brevet, og på sin offisielle Twitter-konto , rettet han oppmerksomheten bort fra seg selv og over på noen andre:

«Dette brevet burde vært rettet mot svenske «Statliga Spel» – som er Sveriges statseide spillselskap, det samme som Norsk Tipping er i Norge.

Ansvarsfraskriving?

Zlatans svar har skuffet Sveriges sosialminister, Ardalan Shekarabi.

– Jeg kjenner at jeg er skuffet over ham. Dette er en som inspirerer millioner av mennesker verden over, som nå unngår å ta noe ansvar for sine egne handlinger, og i stedet henviser til en annen aktør, sier han til Aftonbladet .

– Han tar den enkle veien ut. Alle har ansvar for sine egne gjerninger – også Zlatan – som er i en unik posisjon som forbilde for barn og ungdom.

– Man trenger ikke å være en som forsker i spillmisbruk for å vite at mennesker har store problemer. Det er bare å slå på TV-en. Det tror jeg Zlatan også gjør. sier han.

Rundlurte fans

Reaksjonene rundt Zlatan kommer etter at han rundlurte svenske fotballfans , som i en liten stund, trodde de kom til å få se nasjonens største fotballspiller tre på seg den gule og blå landslagstrøya igjen til sommerens VM i Russland.

Han skrev på sin Twitter-konto at «Sjansen for at jeg spiller VM er skyhøy», men det hele var et PR-stunt for det nevnte spillselskapet.

«Er du treg? Høye odds, det betyr at det ikke kommer til å skje», følger LA Galaxy -spilleren opp med å si i reklamevideoen for spillselskapet.

