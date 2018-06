FOR EN RESERVE! Denis Tsjerysjev kom inn og scoret to ganger for Russland. Her jubler han etter den første. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

For en herlig VM-start!

Publisert: 14.06.18 19:34 Oppdatert: 14.06.18 20:32

(Russland – Saudi-Arabia 5-0) Uten at vi skal legge for mye i den russiske åpningsfesten: Dette var en herlig start på fotball-VM.

Russland var hånet av de fleste etter mange tunge år og syv strake kamper uten seier, selv om det her går an å påpeke at i fire av dem har motstanderne vært Frankrike, Brasil, Spania og Argentina.

Men spillerne var ydmyket og åpenbart irriterte på kritikken de har fått, og uten seier i åpningen hadde de vært på vei ut av sitt eget VM nesten før det hadde begynt.

Nå henger de med i minst 11 dager til, og 5–0 er den største åpningsseieren av en vertsnasjon siden Italia slo USA 7–1 i 1934.

Nå skal vi ikke glemme at Russland åpnet Confederations Cup på hjemmebane i fjor sommer med å slå svake New Zealand 2-0, men etter 0–1 mot Portugal og 1–2 mot Mexico i de to neste var det over.

Heller ikke at den forrige VM-kampen russerne vant var den første i 2002-VM, 2–0 over Tunisia, men også den gangen ble det tap i de to neste og rett ut.

Nå gjør Denis Tsjerysjevs lekre utsideavslutning og Aleksandr Golovins pene 5–0-frispark at russerne har et solid utgangspunkt, også målforskjellmessig, i en gruppe der man må tro at Uruguay og Egypt også kommer til å slå et meget tamt Saudi-Arabia, en nasjon som nå har spilt 11 strake VM-kamper uten å vinne (ni tap).

Et par av de russiske heltene kom nesten fra ingenting, og det gir kanskje et ekstra selvtillitsløft.

28 år gamle Jurij Gazinskij fra Krasnodar spilte bare sin syvende landskamp, den fjerde fra start og på de siste 15 månedene hadde han bare vært med én gang. Men etter 12 minutter av sin største dag på fotballbanen nikket han Aleksandr Golovins innlegg i motsatt hjørne, og sendte Lusjniki stadion i ekstase.

Så var det samme gamle leksa for stakkars Alan Dzagojev, 26-åringen som mistet både EM for to år siden og Confederations Cup i fjor sommer med skade. Nå var han endelig klar, men midtveis i 1. omgang smalt det til i venstre lår, og enda et mesterskap ser ut til å glippe for en av Russlands fineste fotballspillere.

Men da fikk en annen fin spiller sitt etterlengtede landslagsgjennombrudd: Spansk-russiske Denis Tsjerysjev (27) fra Villarreal (eneste utenlandsproff) hadde ikke startet en landskamp siden november 2015, og hadde bare to små innhopp etter det.

Etter 20 minutter på banen fikk han en litt løs pasning fra Roman Zobnin, men fintet elegant bort to mann med ett venstrebeinstouch, selv om man selvsagt kan påpeke at forsvarsspillet holdt lav klasse.

Det som holdt høy klasse var Aleksandr Golovins innleggsfot, og i 2. omgang dukket den opp igjen, da han fant innbytterkjempen Artjom Dzjuba som kontant stanget inn Russlands tredje mål.

Og med de to siste deilige målene ble det en fest for den utskjelte trenerkjempen Stanislav Tsjeresov, han som sto i mål da Karl-Petter Løken og Harald Brattbakk scoret to før pause i Champions League-møtet med Spartak Moskva i 1995. Spartak kom tilbake og knuste trønderne med 4–0 i 2. omgang, og kanskje er Tsjeresov i ferd med å oppleve en sterk russisk snuoperasjon i 2018 også.

Saudi-Arabia var likevel for dårlige til at man kan trekke for tunge konklusjoner.