Island ute av VM etter tap for Kroatia

ROSTOV/OSLO (VG) (Island – Kroatia 1–2) I snaue tre minutter hadde Island matchballen som kunne sende Argentina ut av VM. Men da de trengte scoring som mest, raknet det i forsvaret.

Det var et nervepirrende drama i avslutningen av gruppe D. Argentina og Nigeria vekslet mellom å slå følge med Kroatia til utslagsrundene, Island hadde lenge behov for bare én scoring for å sørge for en bragd av de helt sjeldne.

Like før slutt nådde kampen i Rostov sitt klimaks:

87 minutter spilt: Argentina scoret mot Nigeria og tok ledelsen 2–1. Samtidig kom Island ett mål nærmere avansement i VM. Én scoring vil sende dem til åttedelsfinale på bekostning av Argentina. Islendingene har matchball.

90 minutter spilt: Men i stedet for å score målet som kunne sendt dem til en sensasjonell åttedelsfinale, mistet kaptein Aron Gunnarson ballen på vei fram, Kroatias kontring var potent og Ivan Perisic satte inn 2–1 til kroatene.

Håpet var ute.

– Vi kastet frem spillere og satte på friske bein. Sjansen for at du åpner opp bak er der og Kroatia er et så bra lag at de unyttet det, sier Island-trener Heimir Hallgrímsson til VG om de 164 sekundene der han plutselig satt med en slags matchball.

På pressekonferansen etter kampen var han også opptatt av å lovprise deres overmenn Kroatia, som vant gruppe D med ni poeng av ni mulige.

– Vi har ikke spilt så mange kamper mot et så sterkt lag som Kroatia og skapt så mye. Jeg er virkelig stolt, sier Hallgrímsson.

Rullerte

Kroatia var allerede videre og satte inn fem mann som ikke hadde vært på banen foreløpig i VM, men de beholdt Luka Modric, som har spilt 18 av de 19 siste kroatiske mesterskapskampene.

Det er to land som produserer mange gode fotballspillere per innbygger (325.000 og drøyt fire millioner), men motpoler i hvordan de skapes: Der Luka Modric slår yttersidepasninger og kan dempe rullende kampesteiner og meteorer med høyrevristen, er Island alt mulig annet.

De kom til skjebnekampen som til alle andre kamper; med skjegg, tatoveringer, snaufrisyrer og blondehår, lange innkast, lange backer, soliditet, stram organisering og Gylfi Sigurdsson. Og det funker for Island, for akkurat som mot Nigeria i forrige kamp , var det øyboerne som skapte målsjansene før pause.

Først vant Alfred Finnbogason ballen, veggspilte med Gylfi Sigurdsson og bredsidet mot hjørnet – noen centimeter på feil side av stolpen. Så fikk Birkir Bjarnason muligheten etter dødball. Og rett før pause var vikinghøvdingen Aron Gunnarsson frempå og prøvde å vri den i lengste kryss, men måtte se avslutningen bli reddet.

En på trynet

Dermed måtte islendingene nøye seg med 0–0 til pause – igjen. Og de kom under 0–1 rett etterpå – igjen. Og knyttneveslaget av en halvvolley fra Milan Badelj var ikke det eneste: Sekunder i forveien scoret Nigerias Victor Moses på straffespark mot Argentina, som betød 1–1 og ikke lenger det langt mer Island-vennlige resultatet 1–0 til Argentina.

– Vi hadde sjansene, så det var et lite sjokk å slippe inn 0–1, sier Island-treneren om situasjonen.

Det kunne bli nok en match der Island mistet momentum, men denne gangen mobiliserte de frem et nytt løft.

Emil Halfredsson sveipet baller og rundet motspillere på midtbanen, forsvarsspillerne Sverrir Ingason og Ragnar Sigurdsson hadde hver sin nikkesjanse på klubbhjemmebanen sin i Rostov. Og inn kom tidligere Molde- og LSK-helt Björn Bergmann Sigurðarson, som nå spiller i Rostov og fikk øredøvende jubel av akkurat den grunn.

Så fikk de sjansen fra straffemerket, igjen akkurat som mot Nigeria, etter en hands. Gylfi Sigurdsson bommet den gangen, han skjøt over, nå løftet han straffen høyt igjen – men nå i nettaket. Dermed 1–1 og fortsatt mulighet for et sensasjonelt Island-avansement.

Men slik gikk det altså ikke.

PS! Argentina skal møte Frankrike og Danmark skal bryne seg på Kroatia i åttedelsfinalene søndag 1. juli.