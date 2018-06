EUROPEISK KANON: Valon Berisha knyttet neven og sendte ut et jubelbrøl etter at han hadde scoret mot Borussia Dortmund i Europa League-åttedelsfinalen i mars. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Italiensk media: Berisha signerer for Lazio mandag

Publisert: 30.06.18 12:47 Oppdatert: 30.06.18 13:19

FOTBALL 2018-06-30T10:47:19Z

Valon Berisha (25) er kun detaljer unna en avtale som gir ham nesten ti millioner kroner i året for å spille for den italienske storklubben Lazio. Mandag skal han etter planen signere kontrakten.

Det skriver Sky Sports Italia , som viser en video av at 25-åringen fra Egersund går ut av en bil på Lazios treningsanlegg i Roma. Med seg har han lillebror Veton (24).

Lørdag formiddag bekreftet også klubben selv på Twitter at Berisha er på plass i den italienske hovedstaden.

Han har både gjennomgått en medisinsk test med klubben, som han bestod, og blitt enig med dem om kontrakten.

Lazio skal ha lagt 7,5 millioner euro, rundt 70 millioner kroner, på bordet for å sikre seg Berisha fra østerrikske RB Leipzig. I tillegg har han forhandlet seg frem til en femårskontrakt som gir ham 1,5 millioner euro, rundt 9,5 millioner kroner, årlig.

Ifølge journalist Matteo Petrucci i Sky Sports Italia er overgangssum og lønn bekeftet av Lazio. Og at Berisha og hovedstadsklubben er blitt enige om en femårig kontrakt. Den skal signeres mandag.

Tidligere Italia-proff, Steinar Nilsen, som spilte for Milan og Napoli (tilsammen 59 kamper i Serie A ) sier til VG at Berisha kommer til en toppklubb i fotballgale Italia - og at det innebærer et nivå opp - på alle måter i fotballkarrieren.

– Berisha kommer til en klubb som setter enormt høye krav til profesjonalitet. Han må tåle skarp konkurranse om spilletid. Og han må håndtere det mentale presset. Leverer han ikke gode prestasjoner står den en annen spiller klar til å ta hans plass i laget, sier Steinar Nilsen.

Berisha, som i 2016 valgte bort det norske landslaget til fordel for Kosovo, har spilt i Salzburg siden han ble kjøpt fra Viking sommeren 2012.

Stavanger Aftenblad skriver at Viking kan vente seg i overkant av 3.5 millioner kroner hvis overgangen går i orden.

RB Salzburg imponerte stort i årets Europa League, der de spilte seg helt frem til semifinalen. På veien dit slo de både Borussia Dortmund og nettopp Lazio. Berisha senket selv Dortmund med to scoringer i åttedelsfinalen, og han var også viktig med én scoring og ett mål i kvartfinalen mot Lazio.

Lazio, som trenes av den tidligere storscorere Simone Inzaghi (42), endte på 6. plass i Serie A foregående sesong.

PS: Berisha vil bli den andre nordmannen i historien til å spille for Lazio. Den forrige var Per Bredesen (87), som fikk 93 kamper for hovedstadslaget på 1950-tallet.

VG kommer tilbake med mer!