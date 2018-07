Kane etter bronse-tapet: - Vi kunne ikke gitt mer

(Belgia - England 2–0) Et tamt England hadde ikke mye å stille opp med da Thomas Meunier (26) og Eden Hazard (27) sikret Belgia VM-bronsen - og samtidig sørget for nasjonens beste plassering i et VM noensinne.

– Det er Belgias beste resultat i VM noen gang. Spillerne fortjener det og ønsket å gjøre landet stolt. Vi har hatt ti ulike målscorere, en tangering av rekorden (Frankrike 1982 og Italia 2006 har klart det i VM før, ifølge statistikktjenesten Opta). Dette laget har knust rekorder på riktig måte, sier Belgia-sjef Roberto Martínez til ITV, ifølge BBC.

– Et bedre lag enn oss

Det var tydelig at kampen betydde mye for Martínez’ menn. Midtbanegeneral Axel Witsel sa før kampen at det var «lagets plikt å ta bronsen for landet». Han la til at man ikke må glemme at det er en ære å få spille om medalje i et VM.

Og slik kunne det se ut på gressmatta i St. Petersburg også.

For England var tamme store deler av bronsefinalen. Belgia var rett og slett hakket hvassere. Engelskmennene hadde lite å stille opp med belgierne scoret ved Meunier etter bare fire minutter og Hazard syv minutter før slutt.

– Belgia er et bedre lag enn oss. Vi hadde en dag mindre til å restituere. Det var en for tøff kamp for oss, sier Gareth Southgate til ITV.

– De er et topplag og de tenker nok at de skulle gått lengre enn de gjorde. Vi skapte trøbbel for dem bakover, men de har spillere av ypperste kvalitet, er dommen fra England-manageren.

– Kunne ikke gitt mer

Kaptein Harry Kane sier i et intervju vist på NRK at han var godt fornøyd med den andre omgangen og understreker at de like gjerne kunne scoret da Toby Alderweireld reddet Eric Diers skudd på streken 20 minutter før slutt.

– Vi satte dem under press, men det andre målet deres «drepte» oss. Vi kunne ikke gitt mer. Det har vært en tøff turnering og Belgia er et bra lag. Vi spilte bra, men slapp inn tidlig, men vi har gitt alt, oppsummerer Kane.

Beste VM noensinne

Belgia gjør sitt beste VM gjennom historien med 2–0-seieren i bronsefinalen. De har nemlig en fjerdeplass fra mesterskapet i Mexico i 1986 som sitt beste resultat.

Samtidig snøt belgierne England for deres nest beste VM-prestasjon. England vant på hjemmebane i 1966 og har en fjerdeplass fra 1990. Det må Gareth Southgate & co. ta til takke med denne gangen også.

BØRS BELGIA - ENGLAND: Belgia (3-4-3):

Courtois: 5

Alderweireld: 7

Kompany: 6

Vertonghen: 5

Meuiner: 6

Witsel: 5

Tielemans: 4

Chadli: 5

De Bruyne: 8 (BB)

Lukaku: 3

Hazard: 7 Sum 11 mann: 61 Vermaelen: 5

Mertens: 5 England (3–5–2):

Pickford: 4

Stones: 6

Maguire: 5

Jones: 4

Trippier: 6

Delph: 4

Rose: 4

Dier: 5

Loftus-Cheek: 4

Sterling: 3

Kane: 4 Sum 11 mann: 49 Lingard: 4

Rashford: 5 Sjanser: 7-4 Terning på kampen: 3. Dommervurdering: Alireza Faghani - 6. Det er ingen tøff kamp å dømme og kamplederen gjør heller ingen store feil. Prikkfritt i en tam bronsekamp. Vurdert av: Jonas Wikborg, Truls Fenre og Mikal Aaserud

Mønsterangrep

Det er uvisst om det var innstilling eller de mange endringene (England byttet ut fem mann fra start fra semifinaletapet, Belgia gjorde to forandringer fra sist kamp) som førte til at England kom så skjevt ut som overhodet mulig fra start. Men Belgia-scoring ble det i hvert fall allerede i det fjerde spilleminutt.

Engelskmennene presset høyt og keeper Thibaut Courtois slo langt mot Nacer Chadli. Vingbacken vant duellen, nikket til Romelu Lukaku, som videre spilte Chadli igjennom. Og så fikk et allerede vakkert angrep en perfekt avslutning.

For Chadlis innlegg mot motsatt vingback, Thomas Meunier, var så presist som du får det. Dermed hadde Meunier ingen problemer med å prikke inn 1-0. En drømmestart for belgierne.

Tamt England

Det kunne like gjerne blitt 2-0 åtte minutter senere. Lukaku serverte Kevin de Bruyne inne i Englands 16-meter. Avslutningen gikk via et engelsk bein og gjorde det vanskelig for Jordan Pickford, men keeperen gjorde til slutt en god redning.

England var stort sett tamme i angrep. Fabian Delph testet Courtois ved én anledning, Harry Maguire og Loftus-Cheek prøvde seg med et hodestøt hver, men Belgia-keeperen måtte sjelden anstrenge seg. Etter 23 minutter var Harry Kane nærmest for de rødkledde, men avslutningen gikk utenfor.

Den siste halvdelen av første omgang ble et eneste stort gjesp og dermed stod 1-0 seg til lagene gikk i garderoben.

Hazard drepte spenningen

Heller ikke den andre omgangen var spesielt imponerende av noen av lagene. Først i det 70. minutt steg pulsen blant spillerne, ved benkene og blant publikum.

Da veggspilte nemlig Eric Dier seg gjennom med hjelp av innbytter Marcus Rashford. Alene med keeper valgte han å lobbe ballen mot mål. De aller fleste trodde utligningen var et faktum, men en oppofrende Toby Alderweireld reddet på streken.

Engelskmennene fortsatte å sende mange mann i angrep, kom seg til enkelte skumle avslutningsmuligheter, men det ville seg ikke.

I andre enden fikk Belgia enorme kontringsrom, men det var først i det 83. minutt de klarte å utnytte et vaklende og slitent England-forsvar.

Belgias to største stjerner sørget for det. Kevin de Bruyne forserte ett forsvarsledd og spilte Eden Hazard gjennom. Den lille driblekanten gjorde som han ville på den siste tredjedelen, satte inn 2–0 sikkert. og dermed var kampen avgjort.

Kane kan bli toppscorer

Et lyspunkt for England er at Lukaku ikke scoret i bronsefinalen. Belgia-spissen ender dermed med fire mål i årets VM. Det betyr at Harry Kane fortsatt er mesterskapets toppscorer med seks nettkjenninger.

Antoine Griezmann og Kylian Mbappé har begge tre mål hver før søndagens finale. Dermed ser det ut til at England får en prestisjepris.

– Av og til går det, og andre ganger ikke. Men hvis jeg vinner, så kommer det til å bli noe jeg er veldig stolt av, sier Harry Kane - om muligheten for å bli toppscorer - ifølge BBC .