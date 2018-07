Brasil satt 2,5 timer i garderoben etter VM-exiten

Publisert: 07.07.18 09:23

FOTBALL 2018-07-07T07:23:53Z

KAZAN (VG) Klokken 22.50 lokal tid var semifinalen over. 01.20 kom de brasilianske spillerne ut av garderoben.

I to og en halv time pleiet de den enorme skuffelsen etter 1-2-tapet i kvartfinalen mot Belgia . De ble kritisert for alle tårene etter exiten for fire år siden , og det var en preget gjeng i natt også.

Neymar gikk rett gjennom, uten å snakke, Coutinho sa litt til brasiliansk presse, Willian det samme, Gabriel Jesus i gul caps og målscorer Renato Augusto var de to som ble stående lengst. Det oste tung skuffelse av alle sammen, men det tungt befolkede brasilianske pressekorpset kunne endelig få noe å melde hjem til Brasil, der det fortsatt var kveldstid.

Marcelo snakket med Globo Sport:

– Noen ganger er fotballen urettferdig. Vi fortjente å vinne. Denne gangen gikk det ikke vår vei. Vi har skapt en familiefølelse. Alle kjempet sammen, også de som ikke er på banen. Vi ville så veldig nå finalen.

De fleste hadde Brasil som finalefavoritt. Mot Belgia dominerte de ballbesittelsen stort, men Brasil greide aldri å komme tilbake etter et selvmål og en scoring av Kevin De Bruyne før pause.

– En smertefull leksjon, kaller brasilianske O Globo det hele, men poengterte at i motsetning til i 2014, så kunne brasilianerne forlate VM med hevet hode denne gang.

På den andre siden sto de belgiske spillerne i lykkerus. De var for lengst borte da brassene kom, og selv om de hadde vunnet sa de nesten enda mindre. To presseoffiserer jaget dem gjennom intervjusonen.

Landslagssjef Roberto Martinez, som kobles til en mulig Spania-jobb, lot seg overtale til å snakke litt med spansk presse. Rett etter kampen mente han at egne spillere hadde vist «et enormt hjerte der ut» og at de «fortjente å bli sett på som veldig spesielle hjemme i Belgia».

– Det har vært mye snakk om en gyllen generasjon, og nå er vi altså i semifinalen i VM, sier Jan Verthongen, og ser ut som han ikke helt tror på det selv.

– Vi er glade, men vi er ikke ferdige, sa Vincent Kompany, og så ut som han var klar for å svare på flere spørsmål. Men det fikk han ikke lov til.

PS: Belgia møter Frankrike, som slo Uruguay 2–0 fredag, i semifinalen .